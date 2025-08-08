「8月21日から24日にかけて、第50回湯布院映画祭が開催されます。今回は三浦友和特集で、代表作の数々が上映され、友和さんをゲストに迎えたトークショーも行われるそうです。大の映画好きである友和さんは“映画を愛する人たちの集まり”と言って、映画祭を楽しみにしているといいます。4月期のドラマ『続・続・最後から二番目の恋』（フジテレビ系）での好演が話題になりましたが、友和さんはこれまで『映画を中心にやっていきた