株式会社肉のヤマ牛が展開する、食の感動体験を追求し、切り立て・焼き立てにこだわる炭火仕上げ肉のヤマ牛は、2025年8月9日（土）の「肉のヤマ牛“肉祭り”の日」から、8月17日（日）のお盆の夏休み期間に向け、まるで焼肉屋で食べる本格的な焼肉を食べているかのような丼を販売する。炭火仕上げで香りをまとわせた、店内カットのジューシーな「牛タン」・「牛ハラミ」・「牛カルビ」の3種を贅沢に盛り込んだ焼肉丼は、暑い夏でも