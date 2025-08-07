暑い夏こそ肉で乗り切る！今だけ味わえる、牛肉のフルコース “焼肉３種盛り丼”
株式会社肉のヤマ牛が展開する、食の感動体験を追求し、切り立て・焼き立てにこだわる炭火仕上げ肉のヤマ牛は、2025年8月9日（土）の「肉のヤマ牛“肉祭り”の日」から、8月17日（日）のお盆の夏休み期間に向け、まるで焼肉屋で食べる本格的な焼肉を食べているかのような丼を販売する。炭火仕上げで香りをまとわせた、店内カットのジューシーな「牛タン」・「牛ハラミ」・「牛カルビ」の3種を贅沢に盛り込んだ焼肉丼は、暑い夏でも箸が止まらないごちそう感たっぷりの一杯だ。
■焼肉屋で食べるあの味・肉”を丼に凝縮
『焼肉3種盛り丼』は、牛タン、牛ハラミ、牛カルビという焼肉の人気部位を贅沢に盛りつけた夏の焼肉祭り限定の丼。それぞれの肉は店内で塊肉から丁寧にカットしてから焼き上げ、炭火で仕上げることで、肉本来の旨みと香ばしさをしっかり引き出した。焼き立て、そして炭火の香りが香ばしい丼は、ひとくちで夏気分を盛り上げる。さらに冷麺で〆ればもう焼肉屋さんで食べるフルコースのよう！
■お盆の夏休みは家族で“お家”でも“お店”でも焼肉丼
お盆休みで家族が集まるこの時期は、みんなでスタミナ満点の焼肉を楽しみたいというニーズが高まる季節。肉のヤマ牛の丼は、お持ち帰りも可能なので、おうちでゆっくり楽しみたいという方にもぴったり。 自家製のコク深いタレは野菜や香辛料を独自にブレンドし、カルビやハラミの旨みを引き出すタレに仕上げており、ごはんとの相性も抜群。ぜひご家族やご友人との食事や肉をたっぷり食べたいときの食事に利用できる。
8月肉のヤマ牛焼肉祭り
■夏の焼肉祭り 商品概要
・『焼肉3種盛り丼』（牛タン・ハラミ・カルビ） 1,290円
焼肉３種盛り丼
焼肉３種盛り弁当
・『ごろごろ国産牛ステーキ丼』 1,290円
※ごろごろ国産牛ステーキ丼の肉増し（肉1.5倍）1,590円
ごろごろ国産牛ステーキ丼
ごろごろ国産牛ステーキ弁当
※赤羽店、イオンモールむさし村山店、竹ノ塚ピーコックストア店、梅屋敷店はお持ち帰り専用のため弁当の形での販売となる。
※肉増しは焼き前のグラムとなる。
※価格は税込み価格。
■切りたて牛肉専門店「肉のヤマ牛」
