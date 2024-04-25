山下智久の主演ドラマ『ブルーモーメント』（フジテレビ系）の第1話が、4月24日放送された。平均世帯視聴率は8.6％（ビデオリサーチ調べ、関東地区）。2022年以降のフジ「水10」で8％超の視聴率はこれが初めてとなった。ドラマの公式Xは放送直後の24日夜に更新され《改めまして、第1話をご覧くださいましてありがとうございました皆さんの熱い応援のおかげで、世界トレンド1位となりました》と報告。主演の山下も25日に