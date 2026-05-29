化合物の同定からリード化合物の最適化へ：創薬初期段階における科学的連続性の構築





上海、2026年5月28日 /PRNewswire/ -- 2026年5月20日、Viva Biotechは「 V-Experts in Conversation」ウェビナー「現代の創薬における複雑性の管理：統合スクリーニングと化学への実践的アプローチ（Managing Complexity in Modern Drug Discovery:A Practical Approach to Integrated Screening & Chemistry）」を開催しました。Victoria Ouroutzoglou氏の司会で行われたラウンドテーブルには、バイスプレジデント兼早期創薬プラットフォーム責任者のBing Xia博士と、医薬化学・事業開発担当シニアディレクターのTim Dwight博士が登壇しました。

標的となる生物学的メカニズム、アッセイの準備状況、化合物の取り扱いやすさ、および開発要件が並行して変化していく中で、チームがいかにして十分な情報に基づいた意思決定を行うかという点に議論の焦点が当てられました。講演者らは、統合されたスクリーニングと医薬品化学のワークフローが、化合物の同定からリード化合物の最適化までの意思決定をどのようにサポートするかについて議論しました。

Xia博士は、化合物の同定はターゲットに大きく依存することを強調しました。戦略の選定にあたっては、まずターゲットのコンテキストを検討すべきです。これには、生物学的妥当性、研究の実施可能性、アッセイの準備状況、構造情報、タンパク質の入手可能性、リソースの制約、ならびに知的財産権および競合環境などが含まれます。ターゲットによっては、フラグメント・ベースの創薬、バーチャル・スクリーニング、HTS、DEL、ASMS、SPRなどが、それぞれ適切なエントリー・ポイントになるかもしれません。

このウェビナーでは、ターゲットとモダリティの早期評価のための Viva Biotechの実践的なアプローチの一つとして、V-DELによるターゲット選別についても紹介されました。DELスクリーニングの結果、タンパク質科学の専門知識、タンパク質の品質管理および立体構造状態の評価、さらにAIを活用した「V-DELフレンドリー指数」を統合することで、本アプローチはリガンド結合能の評価、ターゲットや構築体のランク付け、リソースの優先順位付け、そして適切な治療法の方向性決定に役立ちます。

講演者たちは、一次スクリーニングの結果は出発点に過ぎないと指摘しています。化合物の同定を確信をもって進めるためには、純度や責任の確認、用量反応の確認、直交アッセイ、選択性とカウンタースクリーニング、細胞毒性評価、生物物理学的結合研究など、多層的な検証が必要となります。Viva Biotechの社内データセット「promiscuous frequent hits」も、情報に基づいた選別を後押しし、誤った同定を次の段階に進めるリスクを低減するのに役立ちます。

Dwight博士は、医薬品化学の観点から、デザイン-製造-試験-解析のサイクルには、明確な仮説と、医薬品化学、AIDD/CADD、生物学、DMPK、プロジェクトチーム間の緊密な連携が必要であることを強調しました。構造ベース設計、SAR解析、FEP、MDシミュレーション、ADMET予測、AI/ML支援モデリングはすべて、化合物の優先順位付けに寄与します。

ディスカッションでは、統合とは機能をひとつ屋根の下に置くことではなく、適切なデータ、専門知識、Go/No Goの基準を含む意思決定ポイントを結びつけることであることが強調されました。Viva Biotechは、タンパク質科学、構造生物学、スクリーニング、医薬品化学、AIDD/CADD、生物学、DMPKを統合することで、より厳密で効率的かつ科学的な規律をもって、ターゲット理解から検証済みの化合物の同定、リード化合物の最適化までの継続的な創薬ワークフローをサポートします。

（日本語リリース：クライアント提供）

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