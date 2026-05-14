【デジタルギャラリー】 誠品生活日本橋店内で作品展示～第1回アートコンテストコンテスト＠誠品生活日本橋 HACKK TAG Digital Gallery～第1期

株式会社IDEABLE WORKS

株式会社IDEABLE WORKS（京都府京都市、代表取締役：寺本大修）は、「創造と好奇心のエネルギーを循環させるインフラをつくる」ことをミッションに、リアルとデジタルを融合したデジタルギャラリープラットフォーム「HACKK TAG（ハックタグ）」を提供しています。

このギャラリースペースで展示する作品を公募する第1回アートコンテストを開催し、誠品生活が大切にするアート／カルチャーというコンセプトから25作品を選出しました。入選作品は誠品生活日本橋 HACKK TAG Digital Galleryにて配信展示を行います。さらに展示作品の中から「HACKK TAG賞」を決定しました。

第1期では12作品、第2期では13作品の展示を予定しています。

１．展示スペースについて

COREDO室町テラス２階 誠品生活日本橋の一角に位置する「誠品生活日本橋 HACKK TAG Digital Gallery」では、読書を核に多様な文化体験が交わる場所での新たなアート体験を提供しています。

■名称：誠品生活日本橋 HACKK TAG Digital Gallery

■場所：COREDO室町テラス 2F 誠品生活日本橋（東京都中央区日本橋室町３丁目２－１）

■開館時間：施設の営業時間に準ずる

■仕様：アート専用のデジタル額縁を活用し、デジタル化した複数作品をプレイリストとして配信展示します。

■展示サイズ：61cm×61cm（窓寸法）2台

■参考URL：https://www.eslitespectrum.jp/

展示の様子（誠品生活日本橋店内フロア）

２．展示について

■プレイリスト：https://hackktag.com/playlist/1777267542373x324733579660361700

■内容：第1回アートコンテスト入選作品（第1期：12作品）

■展示期間：2026年5月2日（土）～2026年6月13日（土）

■参加アーティスト：Kaedee | KUMI NOGAMI | 落直子 | Wayne Yu | 渡邊直仁 | andy fung |

Chalk Mate 守田 ゆみ | Kei Kinoshita 木下 慶 | Left | 福喜代／Fukukiyo Fabric-Plants | eme. |

tsuchiya

３．受賞作品について

入選作品の中から「HACKK TAG賞」の受賞作品が決定しました。

■受賞作品：Kaedee 『Adventure of Kaedee- 楓の台湾茶会』

アーティストページ：https://hackktag.com/creator_detail/vn2qx5

４．誠品生活日本橋について

■ くらしと読書のカルチャー・ワンダーランド（Cultural Wonderland for Reading and Lifestyle）

台湾の人気ライフスタイルブランド「誠品生活（eslite spectrum）」が日本に進出した際の第1号店です。設計は台湾の著名な建築家でアメリカ建築家協会の名誉フェロー会員である姚仁喜氏が担当。日本橋の歴史や文化と江戸の精神からインスピレーションを得て、「交差する古今 交錯する虚実」のコンセプトを表現しました。

読書を中心とし、飲食、料理の実演、クラフトやハンドメイドなど多様で豊かな文化体験をつないでいます。

５．アートに関するご相談について

当社が運営するギャラリープラットフォーム「HACKK TAG」には、約3,000名のアーティスト、約13,000点の作品登録があり、季節や施設ニーズに合わせて弊社専門スタッフによりキュレーションされた作品が自動で配信されるため、アートに関するお悩み（選ぶのが難しい、管理が大変、取り替えが大変など）を解決することが可能です。また、アウトサイダーアートや地元地域で活動されているアーティストの作品配信を通じたアーティスト支援プランもご用意しております。

その他、登録アーティストによるワークショップの講師派遣やオーダー制作なども受注しており、アートに関する様々なご要望にお応えいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

・デジタル額縁を用いた空間演出・遊休スペースの活用

・工事中の仮囲いへのアート展示

・アートワークショップ＋展示イベントの企画運営

・絵画のオーダーメイド制作 他

６．HACKK TAG（ハックタグ）について

■HACKK TAG：https://hackktag.com/

プロからアマチュアに至るすべてのアーティストの表現機会を最大化させるリアルとデジタルを融合した、すべてのアーティストのためのアート専用デジタル額縁を活用した壁面ギャラリープラットフォームです。

■PUBLIC GALLERY：https://ideableworks.com/PUBLIC_GALLERY

商業施設やホテル、駅等、常に人が行き交う施設の活用が難しい壁などの有休資産に低コストでデジタルギャラリーを導入し、アートコンテストの企画実施・作品配信を行うサービスです。施設のニーズに応じてデジタルギャラリーを起点とした賑わい創出や地域に所縁のあるアーティストや子供などを巻き込んだ企画なども合わせてご提案します。

■INTERIOR GALLERY：https://ideableworks.com/INTERIOR_GALLERY

店舗や福祉施設・医療施設等の施設内にデジタル額縁を設置し、高精彩アート作品プレイリストを定期的に配信するサブスクサービスです。施設のコンセプトやニーズに応じて、デジタル額縁のサイズや設置・運用方法をご提案します。

７．株式会社IDEABLE WORKSについて

会社名：株式会社IDEABLE WORKS（アイデアブルワークス）

代表者：寺本大修（テラモトダイスケ）

本社所在地：京都市中京区室町通蛸薬師下る山伏山町546-2 京都芸術センター北館3階

設立年月日：2020年7月1日

事業内容：「HACKK TAG（ハックタグ）」事業及びアートエデュケーション事業

【本件に関するお問合せ先】

株式会社IDEABLE WORKS 担当：島岡、平野

HP：https://ideableworks.com/

E-mail：info@ideableworks.com

Instagram：@hackk_tag