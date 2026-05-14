世界のトラック・バス用タイヤ市場、商用フリートの拡大とラジアルタイヤの普及に牽引され、2031年までに647億2,900万米ドルに到達へ
世界のトラック・バス用タイヤ市場展望 2023年～2031年
世界のトラック・バス用タイヤ市場は着実な成長が見込まれており、売上高は2022年の394億1,700万米ドルから2031年には647億2,900万米ドルに増加し、2023年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.5%で拡大すると予測されています。販売量ベースでは、同期間においてCAGR 5.2%の成長が見込まれており、物流、公共交通機関、建設、鉱業、長距離貨物輸送といった分野からの強い需要を反映しています。
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商用モビリティ需要が市場成長を後押し
世界の貿易、eコマース配送、インフラ開発、旅客輸送システムの拡大に伴い、トラック・バス用タイヤ市場は勢いを増しています。高速道路、港湾、産業回廊、都市配送ネットワークにおける貨物輸送量の増加は、タイヤ交換サイクルを加速させ、耐久性、燃費効率、高耐荷重性に優れたタイヤへの需要を高めています。
フリート事業者は、タイヤの性能、総所有コスト、燃費効率、そして安全性をますます重視するようになっています。そのため、タイヤメーカーは、商用車事業者の変化するニーズに応えるべく、先進的なコンパウンド、トレッドデザイン、リトレッドソリューション、そしてラジアルタイヤ技術への投資を強化しています。
商用フリートにおけるラジアルタイヤの普及拡大
世界のトラック・バス用タイヤ市場を形成する主要トレンドの一つは、バイアスタイヤからラジアルタイヤへの移行の加速です。ラジアルタイヤは、燃費効率の向上、路面グリップの改善、長寿命化、発熱量の低減、そして積載能力の向上といったメリットを提供します。これらの利点は、長距離走行や過酷な路面状況下での走行を強いられる大型トラックやバスにとって特に重要です。
フリートオーナーが運用コストの削減を目指す中、先進国市場と新興国市場の両方でラジアルタイヤの採用が加速すると予想されます。燃費向上、排出ガス削減、そして道路安全基準の向上を求める規制圧力も、この移行を後押ししています。
交換用タイヤ需要は引き続き主要な収益源
トラックやバスのタイヤは、酷使、走行距離の長さ、悪路走行、積載条件の変動などにより頻繁な交換が必要となるため、交換用タイヤ市場は今後も市場収益に大きく貢献すると予想されます。物流会社、公共交通機関、鉱山会社、建設車両保有会社は、初期購入価格よりもライフサイクル価値に基づいてタイヤを選択する傾向を強めています。
組織的なフリート管理と予知保全の普及も、高性能商用タイヤの需要を押し上げています。タイヤ監視システム、デジタルフリートプラットフォーム、リアルタイムの空気圧追跡システムは、事業者のダウンタイム削減とタイヤ利用率向上に貢献しています。
新興市場が新たな事業拡大の機会を創出
アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東、アフリカは、トラック・バス用タイヤメーカーにとって大きな成長機会をもたらすと予想されます。急速な都市化、道路インフラ投資、物流ネットワークの拡大、商用車需要の増加などが、これらの地域におけるタイヤ消費を支えています。
製造業の拡大、建設活動の活発化、国境を越えた貿易の拡大が見られる国々では、中型・大型商用車の需要が増加しています。これは、新車装着タイヤと交換用タイヤの継続的な需要を生み出しています。
世界のトラック・バス用タイヤ市場は着実な成長が見込まれており、売上高は2022年の394億1,700万米ドルから2031年には647億2,900万米ドルに増加し、2023年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）5.5%で拡大すると予測されています。販売量ベースでは、同期間においてCAGR 5.2%の成長が見込まれており、物流、公共交通機関、建設、鉱業、長距離貨物輸送といった分野からの強い需要を反映しています。
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商用モビリティ需要が市場成長を後押し
世界の貿易、eコマース配送、インフラ開発、旅客輸送システムの拡大に伴い、トラック・バス用タイヤ市場は勢いを増しています。高速道路、港湾、産業回廊、都市配送ネットワークにおける貨物輸送量の増加は、タイヤ交換サイクルを加速させ、耐久性、燃費効率、高耐荷重性に優れたタイヤへの需要を高めています。
フリート事業者は、タイヤの性能、総所有コスト、燃費効率、そして安全性をますます重視するようになっています。そのため、タイヤメーカーは、商用車事業者の変化するニーズに応えるべく、先進的なコンパウンド、トレッドデザイン、リトレッドソリューション、そしてラジアルタイヤ技術への投資を強化しています。
商用フリートにおけるラジアルタイヤの普及拡大
世界のトラック・バス用タイヤ市場を形成する主要トレンドの一つは、バイアスタイヤからラジアルタイヤへの移行の加速です。ラジアルタイヤは、燃費効率の向上、路面グリップの改善、長寿命化、発熱量の低減、そして積載能力の向上といったメリットを提供します。これらの利点は、長距離走行や過酷な路面状況下での走行を強いられる大型トラックやバスにとって特に重要です。
フリートオーナーが運用コストの削減を目指す中、先進国市場と新興国市場の両方でラジアルタイヤの採用が加速すると予想されます。燃費向上、排出ガス削減、そして道路安全基準の向上を求める規制圧力も、この移行を後押ししています。
交換用タイヤ需要は引き続き主要な収益源
トラックやバスのタイヤは、酷使、走行距離の長さ、悪路走行、積載条件の変動などにより頻繁な交換が必要となるため、交換用タイヤ市場は今後も市場収益に大きく貢献すると予想されます。物流会社、公共交通機関、鉱山会社、建設車両保有会社は、初期購入価格よりもライフサイクル価値に基づいてタイヤを選択する傾向を強めています。
組織的なフリート管理と予知保全の普及も、高性能商用タイヤの需要を押し上げています。タイヤ監視システム、デジタルフリートプラットフォーム、リアルタイムの空気圧追跡システムは、事業者のダウンタイム削減とタイヤ利用率向上に貢献しています。
新興市場が新たな事業拡大の機会を創出
アジア太平洋地域、ラテンアメリカ、中東、アフリカは、トラック・バス用タイヤメーカーにとって大きな成長機会をもたらすと予想されます。急速な都市化、道路インフラ投資、物流ネットワークの拡大、商用車需要の増加などが、これらの地域におけるタイヤ消費を支えています。
製造業の拡大、建設活動の活発化、国境を越えた貿易の拡大が見られる国々では、中型・大型商用車の需要が増加しています。これは、新車装着タイヤと交換用タイヤの継続的な需要を生み出しています。