国産オーガニックコスメを製造・販売する株式会社ネオナチュラル(本社：名古屋市昭和区、代表者：高柳 昌博)は、岐阜県郡上市母袋地区にある有機JAS認定ネオナチュラル母袋有機農場で、6月27日(土)に「有機ハーブ収穫体験会2026」を開催します。自然豊かな里山の中で、お肌も心もすこやかになる体験をしていただくとともに、後世に残していく美しい自然環境保護への意識を高めてもらうことを目指します。





収穫するハーブは、イングリッシュラベンダーやカモミール

善玉菌たっぷりの農場で、癒しの体験に





■五感を刺激し、日常をリセット

ネオナチュラルでは、お客様が安心して使える上質なスキンケア製品を作るため、主な原料を自社有機農場「母袋(もたい)有機農場」でスタッフ自ら栽培しています。この農場では、オープンした当初から、美しい自然の中で汗を流し、心も体もすこやかになっていただくために、一年を通してさまざまな自然体験イベントを開催しています。





6月～7月はハーブが最盛期。当日は、イングリッシュラベンダー、カモミール、アップルミントなどのハーブを収穫します。ハーブの香りに包まれた中で気持ち良く汗を流す時間は、里山ならではの非日常体験に。収穫後は、摘みたてでしかできないラベンダースティックを作り、自宅でも長く自然の恵みを楽しんでいただきます。





当日は、ラベンダースティック作りも実施





■“善玉菌リトリート”体験も

農場などの自然豊かな環境には、お肌を長期的にすこやかに保つ善玉菌が豊富であることが、研究でわかっています。





収穫の過程で土や植物に触れ、新鮮な空気を吸い込み、善玉菌をたっぷりと取り込む「善玉菌リトリート」も体感していただけます。









■農場内のリトリート施設でキャンプ＆宿泊プランも

ネオナチュラル母袋有機農場内には、2024年にオープンした体験型キャンプ場「HOLY FUNGUS(ホーリーファンガス)」があります。田んぼの中にある田んぼサイト、天の川を見られる天の川サイト、ログキャビンなど合計8サイトをご用意。宿泊者は、本格的フィンランドサウナを無料でお楽しみいただけます。





ハーブ収穫体験会では、前日からHOLY FUNGUSに宿泊するプランもご用意。ラベンダー香る初夏の農場でのキャンプは、自然との一体感を得られる特別な体験になるはずです。





場内のキャンプ場に泊まれるプランも用意





■開催概要

開催時間 ：6月27日(土)10:00開場・受付開始 10:30開始～14:00頃解散予定

※小雨決行の場合はラベンダー収穫はなし

※荒天中止(振替開催なし)

開催場所 ：ネオナチュラル母袋有機農場

(〒501-4603 岐阜県郡上市大和町栗巣1079)

※現地集合・解散となります。

開催内容 ：オーガニックハーブ収穫体験＆手作りラベンダースティック作り

アクティビティ

定員 ：30名

※定員になり次第終了

※お子様は、保護者と一緒にご参加ください

参加費 ：中学生以上 4,800円(税込)／1名 ※お弁当込み

小学生 2,400円(税込)／1名 ※お子様用弁当込み

未就学児 無料 ※お弁当なし

申し込み方法：ネオナチュラル公式ページより

https://cms.neo-natural.com/others/lavender-harvest-2026/

申し込み期間：5月14日(木)～6月19日(金)





※参加費は当日受付にて電子決済(PayPay、クレジッカード他)のみ

※宿泊プランの方は価格が異なります。下記「HOLY FUNGUS宿泊プラン」のお申し込みページをご確認ください

HOLY FUNGUS宿泊プラン： https://www.nap-camp.com/gifu/16266









■会社概要

法人名 ： 株式会社ネオナチュラル https://neo-natural.co.jp/

代表者 ： 代表取締役 高柳 昌博

本社所在地 ： 〒466-0851 名古屋市昭和区元宮町4-46

設立年月日 ： 昭和40年6月21日

資本金 ： 1,000万円

主な事業内容： オーガニックコスメ、ナチュラルコスメ・日用品製造販売、

コスメ原料、有機食品の生産、体験農場の運営

公式サイト ： https://www.neo-natural.com/

母袋有機農場： https://www.neo-natural.com/fs/life/c/motai