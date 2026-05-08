オペレーティングリース商品「投資deスグのり」累計販売額200億円を達成

株式会社TNSアセットマネジメント

トラックの売買、リース・レンタル、整備、運送等をワンストップで提供する株式会社タカネットサービス（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：西口高生）および同社の100％出資子会社である株式会社TNSアセットマネジメント（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：曽我晋午）は、トラックを投資対象としたオペレーティングリース商品「投資deスグのり」の累計販売額が、2021年11月の販売開始から4年6か月で200億円を達成するとともに、累計償還額が34億円となったことをお知らせいたします。

（2026年4月30日 現在）

全ての決算月の投資家様を随時募集しております。是非、お気軽にお問い合わせください。

（参考）株式会社タカネットサービス 投資deスグのり：https://tns-investment.com/

株式会社TNSアセットマネジメントHP：https://tns-am.com/

●商品に関するお問い合わせ先

株式会社TNSアセットマネジメント 営業本部

メールアドレス：sales@tns-am.com