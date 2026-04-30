【最新予測】ボンデッドスリットバルブ市場規模は2032年までに209百万米ドルへ、CAGR5.5%で拡大（QYResearch）
ボンデッドスリットバルブとは
ボンデッドスリットバルブ（Bonded Slit Valve Door）は、完全な真空バルブではなく、ロードロック、トランスファーチャンバー、プロセスチャンバー間を接続するドアプレート型シールアセンブリである。従来のOリング構造とは異なり、高純度FFKM、FKM、PTFE系エラストマーをアルミニウムまたはステンレス基材へ直接接合または加硫することで、摩耗粒子発生および仮想リークを抑制する。
この構造革新により、半導体製造工程における歩留まり改善と稼働率向上が実現される。特に先端ロジックやDRAM製造では、数ナノレベルのパーティクル制御が要求されるため、ボンデッドスリットバルブは「消耗部品」から「性能制御コンポーネント」へと位置付けが変化している。
成長の中核には半導体製造装置の微細化・高真空化要求があり、特にボンデッドスリットバルブは、半導体装置向けシール部品として「パーティクル低減」「高真空維持」「メンテナンス周期延長」を同時に実現する高付加価値コンポーネントとして再評価されている。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348247/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348247/images/bodyimage2】
図. ボンデッドスリットバルブの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ボンデッドスリットバルブ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ボンデッドスリットバルブの世界市場は、2025年に141百万米ドルと推定され、2026年には152百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.5%で推移し、2032年には209百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■産業構造：上流から下流までの統合バリューチェーン
上流領域では、高純度エラストマー材料、精密金属加工ドアプレート、表面処理技術、接合・加硫プロセスが中核を形成する。特にFFKM材料の供給安定性は市場競争力を左右する重要因子となっている。
中流はボンデッドスリットバルブドアの製造および組立工程であり、クリーンルーム対応の精密加工技術が求められる。下流は半導体製造装置OEMで構成され、最終用途はウェハファブ、ディスプレイ製造ライン、太陽光発電装置へと広がる。近年では、ディスプレイ向けOLED蒸着装置でも採用が増加している。
■市場競争と主要企業動向：高純度シール技術の寡占構造
本市場は高度な技術障壁により寡占構造が形成されており、主要企業としてVAT Group、Greene Tweed、Parker Hannifin、Precision Polymer Engineering、SMC、PRECESS、MFC Sealing Technology、KingLai Groupなどが挙げられる。
Greene TweedはChemraz系エラストマーを用いた接合技術により高耐プラズマ性能を実現し、特に腐食性ガス環境におけるシェアを拡大している。一方、Precision Polymer Engineeringはウェハ歩留まり改善とPM周期延長に焦点を当て、TCO削減を訴求する戦略を展開している。
直近6か月では、先端ロジック投資再開に伴い、欧州および韓国系半導体ファブでの需要回復が観測されており、ボンデッドスリットバルブの受注も回復基調にある。
■技術トレンドと課題：高純度材料とライフサイクル設計の進化
本市場の技術トレンドは「高純度FFKM化」「長寿命化設計」「モジュール化ドア構造」「プラズマ耐性強化」に集約される。特にFFKMベース製品は高温・高腐食環境下での性能が評価され、シェア拡大が進行している。
ボンデッドスリットバルブ（Bonded Slit Valve Door）は、完全な真空バルブではなく、ロードロック、トランスファーチャンバー、プロセスチャンバー間を接続するドアプレート型シールアセンブリである。従来のOリング構造とは異なり、高純度FFKM、FKM、PTFE系エラストマーをアルミニウムまたはステンレス基材へ直接接合または加硫することで、摩耗粒子発生および仮想リークを抑制する。
この構造革新により、半導体製造工程における歩留まり改善と稼働率向上が実現される。特に先端ロジックやDRAM製造では、数ナノレベルのパーティクル制御が要求されるため、ボンデッドスリットバルブは「消耗部品」から「性能制御コンポーネント」へと位置付けが変化している。
成長の中核には半導体製造装置の微細化・高真空化要求があり、特にボンデッドスリットバルブは、半導体装置向けシール部品として「パーティクル低減」「高真空維持」「メンテナンス周期延長」を同時に実現する高付加価値コンポーネントとして再評価されている。
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図. ボンデッドスリットバルブの世界市場規模
QYResearch調査チームの最新レポート「ボンデッドスリットバルブ―グローバル市場シェアとランキング、全体の売上と需要予測、2026～2032」によると、ボンデッドスリットバルブの世界市場は、2025年に141百万米ドルと推定され、2026年には152百万米ドルに達すると予測されています。その後、2026年から2032年にかけて年平均成長率（CAGR）5.5%で推移し、2032年には209百万米ドルに拡大すると見込まれています。
■産業構造：上流から下流までの統合バリューチェーン
上流領域では、高純度エラストマー材料、精密金属加工ドアプレート、表面処理技術、接合・加硫プロセスが中核を形成する。特にFFKM材料の供給安定性は市場競争力を左右する重要因子となっている。
中流はボンデッドスリットバルブドアの製造および組立工程であり、クリーンルーム対応の精密加工技術が求められる。下流は半導体製造装置OEMで構成され、最終用途はウェハファブ、ディスプレイ製造ライン、太陽光発電装置へと広がる。近年では、ディスプレイ向けOLED蒸着装置でも採用が増加している。
■市場競争と主要企業動向：高純度シール技術の寡占構造
本市場は高度な技術障壁により寡占構造が形成されており、主要企業としてVAT Group、Greene Tweed、Parker Hannifin、Precision Polymer Engineering、SMC、PRECESS、MFC Sealing Technology、KingLai Groupなどが挙げられる。
Greene TweedはChemraz系エラストマーを用いた接合技術により高耐プラズマ性能を実現し、特に腐食性ガス環境におけるシェアを拡大している。一方、Precision Polymer Engineeringはウェハ歩留まり改善とPM周期延長に焦点を当て、TCO削減を訴求する戦略を展開している。
直近6か月では、先端ロジック投資再開に伴い、欧州および韓国系半導体ファブでの需要回復が観測されており、ボンデッドスリットバルブの受注も回復基調にある。
■技術トレンドと課題：高純度材料とライフサイクル設計の進化
本市場の技術トレンドは「高純度FFKM化」「長寿命化設計」「モジュール化ドア構造」「プラズマ耐性強化」に集約される。特にFFKMベース製品は高温・高腐食環境下での性能が評価され、シェア拡大が進行している。