亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長 COO：髙木 政紀）は、『41g ウルトラポテト 超コンソメ味』（以下：『ウルトラポテト 超コンソメ味』）をリニューアルし、4月6日（月）から全国のセブン-イレブンにて先行発売、5月18日（月）からその他のコンビニエンスストアにて発売します。

■大きさも厚さもウルトラ級

「ウルトラポテト」シリーズは、米菓製法ならではの技術を活かし、ビッグサイズかつ分厚い生地を実現したスナックです。原料にはお米とポテトの2つの素材をあわせて使用し、お米由来のしっかりとした食感と、ポテトの風味を同時に楽しめる食べ応えのある仕上がりが特長です。このたび同シリーズから、『ウルトラポテト 超コンソメ味』が味わいをさらに強化し、再登場します。

■濃厚でコク深い超コンソメ味

『ウルトラポテト 超コンソメ味』は、コンソメオイルとコンソメパウダーを併用した2段階の味付けにより、濃厚なコンソメ感を表現しています。今回のリニューアルでは、コンソメの旨味をさらに引き立て、よりコク深い味わいに仕上げました。さらに、梅パウダーを使用することで、濃厚さの中にもキレのある後味を実現。ポテト風味の生地とコンソメの旨味が調和した、満足感のある一品です。ウルトラ級の大きさと厚み、そして進化した味わいをどうぞお楽しみください。

【商品概要】

セブン-イレブン

1. 商品名 41g ウルトラポテト 超コンソメ味2. 発売日 2026年4月6日（月）から順次3. 価格（税抜）/（税込） 178円 / 192.24円4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のセブン-イレブン※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。

その他のコンビニエンスストア

1. 商品名 41g ウルトラポテト 超コンソメ味2. 発売日 2026年5月18日（月）3. 価格（税抜）/（税込） ノンプリントプライス（参考小売価格 178円前後 / 192円前後） 4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のコンビニエンスストア※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。