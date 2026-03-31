国内最大級のAIポータルメディア「AIsmiley」を運営する株式会社アイスマイリー（東京都渋谷区、代表取締役：板羽 晃司）は、各部署に「デジタル社員」を配属し、業務の自律的な実行を支援する「Dify 部署別・実践レシピ集」を、2026年3月31日（火）に公開しました。

「Dify 部署別・実践レシピ集」の概要

https://aismiley.co.jp/dify-practical-recipe-inquire/

本資料は、「機能」ではなく「使い方」を学ぶための実践的ガイドです。ChatGPTなどの「チャット型AI」とDifyの決定的な違いである「ツール連携による自律実行」や「ワークフロー化」を解説し、営業・CS・人事・バックオフィスといった部署ごとに、明日から使える具体的な処理フローをまとめました。さらに、PoCから本番運用へ進む際に直面する「セキュリティ・システム連携・精度維持」の3つの壁と、それを乗り越えるための「タイプ別・推奨Dify構築支援パートナー6社の比較表」や「導入診断チャート」も収録しています。単なるツールの紹介にとどまらず、AI導入から定着、全社展開へと至るロードマップを描くための実践書です。

「Dify 部署別・実践レシピ集」作成の背景

生成AIのビジネス活用は、テキスト生成や要約といった「個人の作業支援」から、業務プロセスそのものを変革する「組織の自動化」へとフェーズが移行しています。しかし、チャット型AIは対話に特化しているため、単体で社内システム等と連携して一連のタスクを完結させることは困難です。そこで、AIに「手足（ツール連携）」を持たせ、ワークフローに沿って業務を自律的に実行させるLLMアプリ開発プラットフォーム「Dify」の実業務への導入が本格化しつつあります。一方で、実際にDifyを定着させるには、セキュリティ基準のクリアや既存システムとの連携など、実用フェーズならではの課題を解決しなければなりません。現場担当者レベルでの解決が難しいケースも多く、専門パートナーとの連携が成功の鍵となります。こうした背景から、自社の状況に合わせたDifyの活用方法と、適切な構築支援パートナー選びの基準を整理した本資料を作成しました。

■本資料はこんな方におすすめ

・チャット型AIの利用から一歩進み、業務プロセス全体の自動化を検討している方・営業、CS、人事、経理などの現場で使える、具体的なDifyの処理フローを知りたい方・閉域網での利用や基幹システム連携など、自社の環境に合った導入方法を探している方・実運用を見据え、自社に適した構築支援パートナーを比較検討したい方

「Dify 部署別・実践レシピ集」の入手方法

本資料をお求めの企業ご担当者様は、下記の手順に沿って資料請求ください。1. 下記『今すぐ無料で資料請求』をクリックします。2. お問い合わせフォームへ移動後、必要項目を入力の上、送信ください。3. 入力されたメールアドレス宛にお問い合わせ受付確認メールが自動送信されます。4. 弊社担当者よりメールにて「Dify 部署別・実践レシピ集」をご案内させていただきます。

https://aismiley.co.jp/dify-practical-recipe-inquire/

※本資料はAIの導入を検討している企業に対して配布しております。AIソリューション提供会社の市場調査および同業他社・競合他社への提供はしておりませんので、あしからずご了承ください。※本資料はプレスリリースや製品サイト、導入実績などの公開情報を基にAIsmiley編集部が独自の視点で取りまとめたもので、網羅性や正確性を完全に担保するものではありません。

■AIポータルメディア「AIsmiley」の概要

AIsmileyは、月間300万PV・掲載製品数500以上を誇る国内最大級のAIポータルメディアです。Webサイト上で気になる技術や業種・業態の事例からAIソリューションを選び、まとめて無料で資料請求できます。企業のAI導入を加速させるプラットフォームとして、国内のDX推進を支援します。URL：https://aismiley.co.jp/・Dify（ディフィ）とは？https://aismiley.co.jp/ai_news/what-is-dify/・Dify構築のサービス一覧https://aismiley.co.jp/category_page/dify/・Dify構築支援サービス徹底比較ガイドhttps://aismiley.co.jp/ai_news/dify-services-comparison-guide/

■アイスマイリーの会社概要

会社名：株式会社アイスマイリー所在地：〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西１-20－2 西武信用金庫恵比寿ビル 9F設立年月日：2018年3月9日代表者：代表取締役 板羽 晃司資本金：14,990千円URL：https://aismiley.co.jp/company/

■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社アイスマイリー担当：AIsmiley編集部TEL：03-6452-4750Email：media@aismiley.co.jp