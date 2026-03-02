こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
愛知大学初、元中日ドラゴンズの祖父江大輔氏を「愛知大学アンバサダー」に任命。就任式・記者会見実施のお知らせ
愛知大学（愛知県名古屋市、学長 広瀬 裕樹）は、元中日ドラゴンズの祖父江大輔氏に対し、本学初となる「愛知大学アンバサダー」を委嘱しました。祖父江氏は本学の卒業生であり、2025年シーズンをもって現役を引退。今後は、地元・愛知県を拠点とした活動とともに、母校のアンバサダーとして本学の魅力を発信していただきます。「愛知大学アンバサダー」就任式および記者会見を3月6日（金）に愛知大学名古屋キャンパスにて行います。
祖父江氏は本学の卒業生であり、2025年シーズンをもって現役を引退されました。今後は、地元・愛知県を拠点とした活動とともに、母校のアンバサダーとして本学の魅力を発信していただきます。本学は祖父江氏とともに広報活動をより一層強化し、広く地域社会の発展に貢献していく所存です。
つきましては、下記の日程で就任式および記者会見を行います。ご多忙の折とは存じますが、ぜひご出席いただき、本件を広くご紹介いただけますようお願い申し上げます。なお、当日取材にお越しいただける場合は事前に別紙を記載のうえ、ご連絡いただけますと幸いです。
就任式・記者会見
【日時】2026 年 3 月 6 日（金）10：30〜11：30
【場所】愛知大学名古屋キャンパス 本館（研究棟）20階M2001, M2002会議室
住所：名古屋市中村区平池町4-60-6（ささしまライブ内）
【就任式式次第】
（1）開会 （2）出席者紹介 （3）アンバサダー紹介・委嘱の経緯について
（4）就任式・委嘱状授与 （5）写真撮影
（6）就任挨拶 愛知大学アンバサダー 祖父江大輔氏
（7）学長挨拶 愛知大学 広瀬学長 （8）質疑応答
【出席者】
＜愛知大学アンバサダー＞
祖父江 大輔 氏（そぶえ だいすけ）
＜愛知大学＞
学長 広瀬 裕樹（ひろせ ゆうき）
副学長（経営担当） 小林 慎哉（こばやし しんや）
事務局長 鈴木 正也（すずき まさや）
【目的】
愛知大学出身者もしくは愛知大学にゆかりのある方に、本学の魅力を積極的にPRしていただくことや広報媒体への協力などを通じて、広報活動の推進に寄与することを目的とする。
【主な委嘱内容】
（1）広報媒体への協力 （2）本学主催イベントへの参画 （3）SNS等を通じた情報発信
【委嘱期間】
2026年3月1日〜2027年2月28日 ※継続有
＜祖父江 大輔（そぶえ だいすけ）氏 プロフィール＞
1987年生まれ、愛知県名古屋市出身。38歳。2010年3月愛知大学経済学部卒業。
愛知大学硬式野球部ではエースとして、愛知大学野球連盟のリーグ戦などで活躍。
卒業後、社会人野球トヨタ自動車を経て、2013年ドラフトで中日ドラゴンズに入団。
キレのある直球とスライダーを武器に、長年チームの救援陣を支える鉄腕として活躍。
2020年には最優秀中継ぎ投手のタイトルを獲得した。
NPB通算510試合登板を達成するなど、中日ドラゴンズを代表する投手としてファンに愛された。
2025年シーズンをもって現役を引退。2026年3月より、母校である愛知大学の初代アンバサダーに就任する。
▼本件に関する問い合わせ先
企画部 広報課
五十嵐
住所：名古屋市中村区平池町四丁目60-6
TEL：052-564-6180
FAX：052-564-6280
メール：koho@aichi-u.ac.jp
