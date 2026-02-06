MS＆ADインシュアランスグループのMS＆ADインターリスク総研株式会社(代表取締役社長：宮岡 拓洋)は、新刊『CSOと拓くサステナビリティ経営 -価値創造の現場-』(経済法令研究会刊)を2026年2月9日(月)に発売いたします。





詳細URL(書籍紹介・販売ページ)： https://www.khk.co.jp/book/book_detail.php?pid=54571

※経済法令研究会HPへ遷移します





表紙





■本書の概要

気候変動や人権リスク、情報開示などサステナビリティ分野への対応が企業価値を大きく左右するいま、「CSO (Chief Sustainability Officer：最高サステナビリティ責任者)」が注目されています。

本書は、経営管理・サステナブル投資研究の第一人者である加藤晃 氏(京都大学経営管理大学院特命教授)の監修の下、同氏と当社コンサルタントの共同執筆で、CSOに求められる役割と実務をグローバルな文脈も踏まえて分析。国内先進企業10社のCSO、および実務責任者へのインタビューによって、「戦略」「ガバナンス」「リスク管理」「指標・目標」「情報開示」「コミュニケーション」の観点から、リアルな実践例を明らかにします。





タイトル：『CSOと拓くサステナビリティ経営 -価値創造の現場-』

編著 ：MS＆ADインターリスク総研／加藤晃

発行 ：株式会社経済法令研究会

ページ数：240頁

サイズ ：A5判

価格 ：2,860円(税込)





■本書の構成

理論編 CSOを巡る現況と経営において求められる機能

第1章 CSOという新たなリーダー像

第2章 CSOとサステナビリティ部門の取り組み

実践編 CSO・サステナビリティ部門責任者インタビュー

MS＆ADインシュアランス グループ ホールディングス／キリンホールディングス／味の素／コーセー／J.フロント リテイリング／フェイガー／日立製作所／帝人／レゾナック・ホールディングス／リコー





■購入方法

詳細URL内の案内に従ってご購入ください。

詳細URL： https://www.khk.co.jp/book/book_detail.php?pid=54571

※経済法令研究会HPへ遷移します





■編著者プロフィール

【MS＆ADインターリスク総研株式会社】

MS＆ADインシュアランスグループの目指す姿「リスクソリューションのプラットフォーマー」実現のため、サステナビリティ分野を含む広範な領域において、コンサルティングや調査研究、セミナー開催、 講演・執筆など、多様なサービス・ソリューションを提供。

主な編著に、『最新リスクマネジメント経営』(日経BP)、『金融機関と経営者のためのかんたん！ サプライチェーン入門』(経済法令研究会)など。





【京都大学経営管理大学院 特命教授 加藤晃】

貿易商社、AIU保険会社、愛知産業大学、東京理科大学大学院経営学研究科技術経営専攻教授を経て、2025年から同大学嘱託教授。情報開示／経営戦略、サステナブルファイナンスが専門分野。