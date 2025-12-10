¡Ú¼ÂÂÖÄ´ºº¡ÛÅ¾¿¦¼Ô¤ÎÌó5¿Í¤Ë1¿Í¤¬¾ðÊó»ý¤Á½Ð¤··Ð¸³¤¢¤ê

¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
【実態調査】転職者の約5人に1人が情報持ち出し経験あり
―対策の第一歩は社内規則の明文化・運用から―
¡Ö°ÂÁ´¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢ÆüËÜ¤òÁ°¿Ê¤µ¤»Â³¤±¤ë¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È·Ç¤²¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥Æ¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿û¸¶µ®¹°¡¢¾Ú·ô¥³¡¼¥É¡§3967¡¢°Ê²¼¡Ö¥¨¥ë¥Æ¥¹¡×¡Ë¤Ï¡¢Å¾¿¦·Ð¸³¼Ô300Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖÅ¾¿¦»þ¤Î¾ðÊó´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¡¢¤ª¤è¤ÓÅ¾¿¦»Ô¾ì¤Î³èÈ¯²½¤ËÈ¼¤¤¡¢¡Ö¼êÅÚ»ºÅ¾¿¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë½¾¶È°÷¤Ë¤è¤ë¾ðÊó»ý¤Á½Ð¤·¤äÏ³±Ì»ö·ï¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£USB¥á¥â¥ê¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¸Ä¿Í¤¬ÍÆ°×¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò»ý¤Á½Ð¤»¤ë´Ä¶¤¬À°¤¦°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö°°Õ¤Î¤Ê¤¤»ý¤Á½Ð¤·¡×¤«¤é¡Ö°Õ¿ÞÅª¤ÊÎ®ÍÑ¡×¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤ä¼ÂÂÖ¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÅ¾¿¦¤äÂà¿¦¡¢ÆÈÎ©¤ÎºÝ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¾ðÊó»ý¤Á½Ð¤·¤Ï¡¢´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿¼¹ï¤ÊÃÎÅªºâ»ºÎ®½Ð¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼Ò²ñÅª²ÝÂê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥¨¥ë¥Æ¥¹¤Ç¤ÏÅ¾¿¦»þ¤Î¾ðÊó»ý¤Á½Ð¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖ¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Å¾¿¦·Ð¸³¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹
1.Å¾¿¦¼Ô¤ÎÌó5¿Í¤Ë1¿Í¤¬¾ðÊó»ý¤Á½Ð¤··Ð¸³¤¢¤ê
2.¾ðÊó»ý¤Á½Ð¤·¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÖÌÀ³Î¤Ê°Õ¿Þ¡×
3.¥ë¡¼¥ëÅ°Äì´ë¶È¤Ç¤âËÉ¤²¤Ì¾ðÊó»ý¤Á½Ð¤·
1.Å¾¿¦¼Ô¤ÎÌó5¿Í¤Ë1¿Í¤¬¾ðÊó»ý¤Á½Ð¤··Ð¸³¤¢¤ê
¡ÖÂà¿¦»þ¡¢Á°¿¦¤Î¶ÈÌ³¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¾ðÊó¡Ê»æ¡¦¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤ÉÇÞÂÎÌä¤ï¤º¡Ë¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ìó20¡ó¤ÎÅ¾¿¦¼Ô¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÂÐ¾Ý¼Ô300Ì¾¤Î¤¦¤Á57¿Í¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Å¾¿¦¼Ô¤ÎÌó5¿Í¤Ë1¿Í¤¬¾ðÊó¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ðÊó¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¡¢»ý¤Á½Ð¤·¤¿¾ðÊó¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¸ÜµÒ¾ðÊó¡Ê¸ÜµÒ¥ê¥¹¥È¡¢±Ä¶ÈÀè¥ê¥¹¥È¡¢¼è°úÀè¡¦È¯Ãí¶È¼Ô¤ÎÏ¢ÍíÀèÅù¡Ë¡×¤¬5.7¡ó¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¼ÁÌä¤ÏÊ£¿ôÁªÂò²ÄÇ½¤Ê²óÅú·Á¼°¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ðÊó»ý¤Á½Ð¤··Ð¸³¼Ô57Ì¾¤¬¡¢³Æ²óÅú¤òÁªÂò¤·¤¿Åý·×¿ô¤Ï127¤Ç¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾ðÊó»ý¤Á½Ð¤··Ð¸³¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö¸ÜµÒ¾ðÊó¡×¡Ö¶ÈÌ³¾ðÊó¡×¡ÖÌ¾»É¾ðÊó¡×¤Ê¤É¡¢°ì¿Í¤ÇÊ£¿ô¤Î¾ðÊó¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2. ¾ðÊó»ý¤Á½Ð¤·¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡ÖÌÀ³Î¤Ê°Õ¿Þ¡×
¡Ö¾ðÊó¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅ¾¿¦Àè¤Ç¶ÈÌ³¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¡×¤¬29.8¡ó¤ÇºÇÂ¿¤Î²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö»Å»ö¤Î°ú¤·Ñ¤®¤¬ÉÔ½½Ê¬¤ÇÉ¬Í×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¿¤á¡×¤¬28.1¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¡Ö°ãË¡¡¦ÉÔÀµ¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ê¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¤Ë¤è¤ë¡Ë¡×¤¬3.51¡ó¤ÇºÇ¾¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
3. ¥ë¡¼¥ëÅ°Äì´ë¶È¤Ç¤âËÉ¤²¤Ì¾ðÊó»ý¤Á½Ð¤·
¡ÖÁ°¿¦¤Ç¤Ï¡¢¾ðÊó»ý¤Á½Ð¤·¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤äÂÐºö¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤¬34.7¡ó¤ÇºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¼ÒÆâµ¬Â§¤È¤·¤ÆÌÀ³Î¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿ÍÑ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤â30.7¡ó¤È¡¢ÆóÈÖÌÜ¤ËÂ¿¤¤²óÅú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼ÒÆâµ¬Â§¤È¤·¤ÆÌÀ³Î¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±¿ÍÑ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤ÎÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤È¡¢17.4¡ó¤Î¿Í¤¬¾ðÊó¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÒÆâµ¬Â§¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¾ðÊó»ý¤Á½Ð¤·¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Áí³ç
º£²ó¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢Å¾¿¦·Ð¸³¼Ô¤ÎÌó5¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡¢Å¾¿¦»þ¤ËÁ°¿¦¤Î¾ðÊó¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¾ðÊó»ý¤Á½Ð¤··ï¿ô¤ÎÂ¿¤µ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢1¿Í¤ÇÊ£¿ô¤Î¾ðÊó¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼ÂÂÖ¤â¤¢¤ï¤»¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾ðÊó»ý¤Á½Ð¤·¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÌÀ³Î¤Ê°Õ¿Þ¤ò¤â¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ñ¼Ò¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¸í¤Ã¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤¾ðÊó»ý¤Á½Ð¤·¤Ï¾¯¤Ê¤¤·¹¸þ¤Ç¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¸í¤Ã¤¿Ç§¼±¤Ç¾ðÊó¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢Á´°÷¤¬Åö³º¾ðÊó¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤Ëºï½ü¡ÊÇÑ´þ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¾ðÊó¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢Åö³º¾ðÊó¤ò»ÈÍÑ¤»¤º¤Ëºï½ü¡ÊÇÑ´þ¡Ë¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤ÏÈó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢Å¾¿¦¸å¡¦ÆÈÎ©¸å¤Ë¼ÂºÝ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Á°¿¦¤Î¼ÒÆâµ¬Â§¤ÎÇ§ÃÎ¾õ¶·¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¡¢¤½¤â¤½¤â¼ÒÆâ¤Î¾ðÊó´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ë¡¼¥ë¤äÂÐºö¤ò½½Ê¬¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¡¢¾ðÊó»ý¤Á½Ð¤·ÂÐºö¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Î¾ðÊó¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ÎÌÀÊ¸²½¡¢¤ª¤è¤Ó¼Ò°÷¤Ø¤Î¿»Æ©¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ë¡¼¥ë¤¬ÌÀ³Î¤ËÄê¤á¤é¤ì¡¢Å¬ÀÚ¤Ë±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤À¤È¤·¤Æ¤â¾ðÊó¤¬»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤ÏÂ¸ºß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î°Õ¼±¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¿ÍÞ»ßºö¤À¤±¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡¢µ»½ÑÅª¡¦ÁÈ¿¥Åª¤ÊÂÐºö¤ÎÉ¬Í×À¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ì¾¾Î¡§Å¾¿¦»þ¤Î¾ðÊó´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î24Æü
ÂÐ¾Ý¡§21¡Á60ºÐ¤ÎÃË½÷¤Î¤¦¤Á¡¢»öÁ°¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Ä´ºº¤Ë¤Æ¡Ö½¢¿¦/Å¾¿¦³èÆ°¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý
Í¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§300Ì¾
ÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥ê¥µ¡¼¥Á
¢¨ËÜÄ´ºº¤ò°úÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥ë¥Æ¥¹Ä´¤Ù¡×¤È¤´µºÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨³Æ¥°¥é¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ý½¸¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¥¨¥ë¥Æ¥¹¤¬ºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Internal Risk Intelligence¡ÊÆâÉô¶¼°Ò¸¡ÃÎ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
IT»ñ»º´ÉÍý¥Ä¡¼¥ë¤ä¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢¤Î¥í¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ã±¤Ê¤ë¥í¥°´ÉÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥í¥°¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ê¥ó¥°¡Ê¥í¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò¸µ¤Ë¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¹ÔÆ°°Õ¿Þ¤òÊ¬ÀÏ¡¦¿äÂ¬¤·¤Æ²ø¤·¤¤¹Ô°Ù¤òÃê½Ð¡Ë¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤äÉáÃÊ¤Î¹ÔÆ°¤ÈÈæ³Ó¤·¤¿°Û¾ï¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¸¡ÃÎ¤ä¡¢¿¦°è¤òÄ¶¤¨¤¿½ÅÍ×¾ðÊó¤Ø¤ÎÀÜ¿¨¤Ê¤É¤«¤é¡¢±Ä¶ÈÈëÌ©¤Î»ý¤Á½Ð¤·¤Î¸¡ÃÎ¤Ê¤É¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Íâ±Ä¶ÈÆü¤Ë¤ÏÊ¬ÀÏ¤ò´°Î»¤·¡¢¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ë¥ê¥¹¥¯¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¾¿¦»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¡¢¥Æ¥ì¥ï¡¼¥¯¤Ê¤ÉÆ¯¤Êý¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Âç¼êÀ½Â¤¶È¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¤¶È¼ï¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¡¦¥Æ¥£¡¦¥¢¡¼¥ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÄ´ºº¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÖITR Market View¡§¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö·¿¡¿¾ðÊóÏ³±ÌÂÐºö·¿SOC¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ô¾ì2025¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢IRI¤¬UEBA±¿ÍÑ´Æ»ë¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ô¾ì¥·¥§¥¢â1¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¢¨1¡Ë¡£Îà»÷À½ÉÊ¤Ë³°¹ñ»º¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¹ñ»º¤ÎÆâÉô¶¼°Ò¸¡ÃÎ¤ÎÀì¶È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬Â¾¤Ë¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç´ë¶È¤«¤é¤â¤´»Ù»ý¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¡§https://eltes-solution.jp/service/internalriskintelligence
¡ã»²¹Í¾ðÊó¡ä
¢¨1¡¡½ÐÅµ¡§ITR¡ÖITR Market View¡§¥¨¥ó¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö·¿¡¿¾ðÊóÏ³±ÌÂÐºö·¿SOC¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ô¾ì 2025¡×UEBA±¿ÍÑ´Æ»ë¥µ¡¼¥Ó¥¹»Ô¾ì¡§¥Ù¥ó¥À¡¼ÊÌÇä¾å¶â³Û¥·¥§¥¢¡Ê2024Ç¯ÅÙ¡Ë
