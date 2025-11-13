CS放送「衛星劇場」では、中国ドラマ「四方館」を11月24日(月)より日本初放送します。大雍の都・長楽を舞台に、各地から訪れる人々を管理する特設機関 「四方館」 に集った4人の男女が、国家と正義のために難事件に挑む、ミステリー・ラブ時代劇。中国では予約数が300万件を超え、配信開始後には熱度指数が8,000を突破。ドラマランキング1位に輝くなど、高い注目を集めたヒット作です。主演は 「猟罪図鑑」シリーズや 「長相思」などのタン・ジェンツーと、2024年を代表する若手女優ジョウ・イーラン。予測不可能なミステリー、笑ってときめくラブロマンス、成長する若者たちの人間ドラマ…様々な要素を織り交ぜたエンタメ作品をお楽しみください！ 12月にはタン・ジェンツー出演のバラエティ&ドラマ「猟罪図鑑～見えない肖像画～」のアンコール放送もスタートしますので、あわせてご覧ください。

四方館

★CS衛星劇場にて、11月24日(月)日本初放送スタート！毎週(月)午後9:00～他 ※2話連続放送2024年/中国/全37話[監督]チャオ・チーチェン(趙啓辰)[脚本]リー・イエマオ(李業茂）、チウ・ティン(邱婷)[原作]陳漸「西域列王紀(原題)」[出演]タン・ジェンツー(檀健次)、ジョウ・イーラン(周依然)、ドゥ・チュン(杜淳)、カン・チンズー(闞清子)各地から訪れる人々を管理する特設機関 「四方館」 に集った4人の男女が、国家と正義のため難事件に挑むミステリー・ラブ時代劇！原作は作家・陳漸による「西域列王紀」。中国では配信告知と同時に予約数が300万件を超え、配信開始後には熱度指数8,000を突破。ドラマランキング第1位に輝くなど、高い注目を集めた。物語の軸となるのは、主人公の両親の死の真相にも迫るミステリー、爽快に描かれるラブロマンス、そして理想を胸に成長していく若き志士たちの姿。ジャンルを超えて広がる物語が、多くの視聴者の心を掴んだ。主人公・元莫を演じるのは 「猟罪図鑑～見えない肖像画～」で一躍脚光を浴びたタン・ジェンツー。「長相思」のクールなキャラクターと打って変わって、酒好きでずる賢く、一見頼りなさそうな男が、鋭い観察眼と外交の才覚で事件を解決へ導いていく、コミカルさとクールさを併せ持つ元莫を魅力的に演じている。ヒロイン・阿術役には、「新生～5つの顔を持つ男～」 「私の阿勒泰＜アルタイ＞-To the Wonder-」でブレイクしたジョウ・イーラン。元莫に翻弄されながら次第に心を通わせていく姿を、繊細かつ芯のある演技で表現している。【キャスト】元莫（げんばく）役：タン・ジェンツー（檀健次）阿術（あじゅつ）役：ジョウ・イーラン（周依然）王昆吾（おうこんご）役：ドゥ・チュン（杜淳）尉遅華（うっちか）役：カン・チンズー（闞清子）【あらすじ】大雍の首都・長楽にある「四方館」を自由に出入りする酒好きな特別顧問・元莫は、異国人相手に滞在証を売って小銭を稼ぐ、気ままな毎日を送っていた。そんなある日、異国から流れ着いた阿術と出会い、不正入国者の彼女を騙してひと儲けしようと企むが、軍から新たに赴任してきた舎人・王昆吾に見つかり計画は台なしに。四方館は、外務の東院と内務の西院に分かれており、王昆吾は無能扱いされている西院の立て直しに乗り出す。 一方、ひょんなことから阿術と再会した元莫は、まさかの立場逆転、彼女のために長楽の戸籍を手に入れるハメに。やがて2人は、王昆吾らと共に様々な事件の捜査を通じて、国家間に渦巻く巨大な陰謀に巻き込まれていく―。

**タン・ジェンツー出演**

旅する中華レストラン 新人シェフのおもてなし～長沙・桂林・海口編～

★CS衛星劇場にて、12月14日(日) 放送スタート！2021年/中国/全24話※タン・ジェンツーは9～18話に出演

猟罪図鑑～見えない肖像画～

★CS衛星劇場にて、12月24日(水)放送スタート！2022年/中国/全20話

★「四方館」詳細はこちら

https://www.eigeki.com/special/shihoukan

★「四方館」予告動画はこちら

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=Kfd_SAnrX_s

★CS衛星劇場ご視聴はこちらから

https://www.eigeki.com/page/howto

★ご視聴に関するお問い合わせはこちら衛星劇場カスタマーセンター：0570-001-444※受付時間10:00～20:00(年中無休)IP電話のお客様は 03-6741-7535