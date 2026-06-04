¡Ú¤Ê¤¹5ËÜ¤ò°ìµ¤¤Ë»È¤¤ÀÚ¤ê¡Û¥¢¥ì¥ó¥¸Ìµ¸Â¤ÇÅ·ºÍ¤¹¤®¤ë¡ª¡ÖÏÂÉ÷¥é¥¿¥È¥¥¥¤¥æ¡×¤Î»È¤¤²ó¤·½Ñ
¡Ú¥Ð¥ê¥¨35ÉÊ¡Û¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤ÏÌµ¸ÂÂç¡ª¤Ê¤¹¤Î¤ª¤«¤º
¤Ê¤¹¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢»È¤¤Æ»¤¬¥Þ¥ó¥Í¥ê¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡Ä¡£ ¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¤Ê¤¹¤ò5ËÜ¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¡ÖÏÂÉ÷¥é¥¿¥È¥¥¥¤¥æ¡×¤Ç¤¹¡£¤À¤·¤ò¤¤«¤»¤¿¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ç¡¢°ìÅÙºî¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¥á¥¤¥ó¤ª¤«¤º¤«¤éÉûºÚ¤Þ¤Ç¼«Í³¼«ºß¤ËÊÑ¿È¡ª ¸¥Î©¤ËÌÂ¤¦Æü¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
ºî¤ê¤ª¤¤ª¤«¤º¤ÎÊÝÂ¸´ü´Ö¤ÏÌÜ°Â¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÝÂ¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÀ¶·é¤ÊÊÝÂ¸ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤ÆÎäÂ¢¼¼¤ËÃÖ¤¡¢¤½¤Î¤Ä¤ÉÀ¶·é¤ÊÈ¤¤ä¥¹¥×¡¼¥ó¤Ç¼è¤êÊ¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤·¤ç¤¦¤æ¤ÇÌ£¤Ä¤±¤·¡¢¤´ÈÓ¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦Ì£¤Ë
¡ÚºàÎÁ¡¦ºî¤ê¤ä¤¹¤¤Ê¬ÎÌ¡ÛÎäÂ¢ÊÝÂ¸3¡Á4Æü´ÖOK
¡¦¤Ê¤¹ ...5¸Ä
¡¦²«¥Ñ¥×¥ê¥« ...1¸Ä
¡¦¶Ì¤Í¤® ...1¸Ä
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯... 1ÊÒ
¡¦A
¡¡ø¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È ...10¸Ä
¡¡ø¼ò ...Âç¤µ¤¸2
¡¡ø¿å ...Âç¤µ¤¸5
¡¦B
¡¡ø¤·¤ç¤¦¤æ ...¾®¤µ¤¸2
¡¡ø¤³¤·¤ç¤¦ ...¾¯¡¹
¡¦¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý
¡¦±ö
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤Ê¤¹¤Ï3cm³Ñ¤ËÀÚ¤ê¡¢¿å¤ËÌó10Ê¬¤µ¤é¤¹¡£¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢¶Ì¤Í¤®¤Ï2cm»ÍÊý¤ËÀÚ¤ê¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÏÄÙ¤¹¡£
2. ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌýÂç¤µ¤¸2¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¼å²Ð¤ÇÇ®¤¹¤ë¡£¹á¤ê¤¬Î©¤Ã¤¿¤é¥Ñ¥×¥ê¥«¡¢¶Ì¤Í¤®¤ò²Ã¤¨¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢Ìó2Ê¬ßÖ¤á¤ë¡£
3. ¤Ê¤¹¤ò¿å¤±¤ò¤¤Ã¤Æ²Ã¤¨¡¢±ö¾¯¡¹¤ò¤Õ¤Ã¤ÆßÖ¤á¤ë¡£ÅÓÃæ¡¢Ìý¤¬Â¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¥ª¥ê¡¼¥ÖÌýÂç¤µ¤¸1¤òÂ¤¹¡£[A]¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢¤Õ¤¿¤ò¤·¤Æ¼å¤á¤ÎÃæ²Ð¤ÇÌó15Ê¬¼Ñ¤ë¡£
4. ¤Õ¤¿¤ò¼è¤Ã¤ÆÃæ²Ð¤Ë¤·¡¢»þ¡¹º®¤¼¤Ê¤¬¤éÌó10Ê¬¼Ñ¤ë¡£[£Â]¤ò²Ã¤¨¤ÆÄ´Ì£¤¹¤ë¡£
(1/4ÎÌ¤Ç107kcal/±öÊ¬0.6g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿Äé¿ÍÈþ)
¢£ÏÂÉ÷¥é¥¿¥È¥¥¥¤¥æ¥ª¥à¥ì¥Ä
¥ª¥à¥ì¥Ä¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
¡¦Íñ¡¡...4¸Ä
¡¦¡Ö¤Ê¤¹¤¿¤Ã¤×¤êÏÂÉ÷¥é¥¿¥È¥¥¥¤¥æ¡×...200g
¡¦Ê´¥Á¡¼¥º¡¡...¾®¤µ¤¸2
¡¦±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡¡...³Æ¾¯¡¹
¡¦¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡¡...Âç¤µ¤¸1
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. Íñ4¸Ä¤Ï¥Ü¥¦¥ë¤ËÍÏ¤¤Û¤°¤·¡¢¡Ö¤Ê¤¹¤¿¤Ã¤×¤êÏÂÉ÷¥é¥¿¥È¥¥¥¤¥æ¡×200g¡¢Ê´¥Á¡¼¥º¾®¤µ¤¸2¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÌýÂç¤µ¤¸1¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¤ë¡£
2. Ä¾·Â20cm¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¤ÆÍñ±Õ¤òÎ®¤·Æþ¤ì¡¢ºÚÈ¤¤ÇÂç¤¤¯º®¤¼¤ë¡£±ï¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¤Õ¤¿¤ò¤·¡¢¼å²Ð¤ÇÌó3Ê¬¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£»®¤ò¤«¤Ö¤»¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤´¤È¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤ÆÌá¤·Æþ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÌó2Ê¬¾Æ¤¯¡£
(1¿ÍÊ¬255kcal/±öÊ¬1.0g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿Äé¿ÍÈþ)
¢£¥Á¥¥ó¥½¥Æ¡¼ÏÂÉ÷¥é¥¿¥È¥¥¥¤¥æ¥½¡¼¥¹
¤½¤Î¤Þ¤Þ¥½¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤È¤êÆù¤Ë¤«¤±¤ë
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
•¤È¤ê¤â¤âÆù¡¡...¾®2Ëç(Ìó400g)
•¡Ö¤Ê¤¹¤¿¤Ã¤×¤êÏÂÉ÷¥é¥¿¥È¥¥¥¤¥æ¡×100g
•±ö¾®¤µ¤¸...1/3
•¤³¤·¤ç¤¦¡¡...¾¯¡¹
•¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡¡...¾®¤µ¤¸2
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¤È¤ê¤â¤âÆù¾®2Ëç(Ìó400g)¤Ï±ö¾®¤µ¤¸1/3¡¢¤³¤·¤ç¤¦¾¯¡¹¤ò¤Õ¤ë¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¾®¤µ¤¸2¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢¤È¤êÆù¤òÈéÌÜ¤ò²¼¤Ë¤·¤ÆÌÚ¤Ù¤é¤Ê¤É¤Ç²¡¤µ¤¨¤ÆÌó6Ê¬¾Æ¤¡¢»þ¡¹»é¤ò¿¡¤¼è¤ë¡£
2. ¤³¤ó¤¬¤ê¤·¤¿¤é¾å²¼¤òÊÖ¤·¤ÆÌó4Ê¬¾Æ¤¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤Ã¤Æ´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤¹¤¿¤Ã¤×¤êÏÂÉ÷¥é¥¿¥È¥¥¥¤¥æ¡×100g¤ò¤«¤±¤ë¡£
(1¿ÍÊ¬376kcal/±öÊ¬1.5g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿Äé¿ÍÈþ)
¢£ÏÂÉ÷¥é¥¿¥È¥¥¥¤¥æ¤Î¥Á¡¼¥º¾Æ¤
¥Á¡¼¥º¾Æ¤¤ÇÇ®¡¹¥¢¥ì¥ó¥¸
¡ÚºàÎÁ¡¦2¿ÍÊ¬¡Û
•¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡¡...20g
•¡Ö¤Ê¤¹¤¿¤Ã¤×¤êÏÂÉ÷¥é¥¿¥È¥¥¥¤¥æ¡×300g
•¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ÂÑÇ®¤Î´ï¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤òÇö¤¯¤Ì¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤¹¤¿¤Ã¤×¤êÏÂÉ÷¥é¥¿¥È¥¥¥¤¥æ¡×¤òÆþ¤ì¡¢¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤ò¤Î¤»¤ë¡£¥ª¡¼¥Ö¥ó¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÇÌó7Ê¬¡¢¥Á¡¼¥º¤¬¤³¤ó¤¬¤ê¤È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£
(1¿ÍÊ¬114kcal/±öÊ¬0.5g¡¡¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿Äé¿ÍÈþ)
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
°ìÅÙ¤ÎÄ´Íý¤Ç²¿ÄÌ¤ê¤â¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÏÂÉ÷¥é¥¿¥È¥¥¥¤¥æ¡×¡£¤Þ¤È¤á¤Æºî¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤ëÉéÃ´¤â¥°¥Ã¤È¸º¤é¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£½Ü¤Î¤¦¤Þ¤ß¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿°ì»®¤ò¡¢¤¼¤ÒÆü¡¹¤Î¿©Âî¤Ç¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï²áµî¤ËÇÛ¿®¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ì¥·¥Ô¹Í°Æ¡¿Äé¿ÍÈþ¡¡»£±Æ¡¿¤è¤Í¤¯¤é¤ê¤ç¤¦
±ÉÍÜ·×»»¡¿¥¹¥¿¥¸¥ª¿©¡¡ÊÔ½¸¶¨ÎÏ¡¿singt
¢¨¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¡¢²áµî¤Ë»¨»ï¡Ø¥ì¥¿¥¹¥¯¥é¥Ö¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ë²ÃÉ®¡¢ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥í¥ê¡¼¡¢±öÊ¬¤Ï·ÇºÜÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡áÃæÅÄÌª´»¡¿¿ûÌîÄ¾»Ò