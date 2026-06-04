ホンダ新型「シビック」発売！

ホンダは2026年6月4日、爽快な走りで幅広い層から支持を集める5ドアハッチバック「CIVIC（シビック）」のマイナーモデルチェンジモデルを発表しました。同月5日に発売されます。

今回の改良では、2021年に発売された現行シビック（11代目）が持つ「人中心」の思想や爽快な走りをベースに、新グレードの追加や快適装備の充実が図られました。

【画像】超カッコいい！ これが「新型シビック」です！（30枚以上）

大きな変更点として、2リッターエンジンと「e：HEV」を組み合わせたハイブリッドモデルの新たなスポーティグレードとして「e：HEV RS」を追加。このグレードには、スポーツクーペ「プレリュード」に続き新制御技術「Honda S＋ Shift（エスプラスシフト）」が採用されています。

これにより、モーター駆動でありながら有段変速機のようなダイレクトな駆動レスポンスと鋭いシフトフィールを実現しました。

また、シビック専用にチューニングされたエンジンサウンドと制御に加え、RS専用セッティングサスペンションや、Dシェイプデザインのステアリングホイールを採用することで、ドライバーとクルマの一体感を高めた走りを追求しています。

e：HEV RSの外観には、グロスブラックのヘッドライトリングやバンパーロアグリルガーニッシュ、シャークフィンアンテナのほか、フロントとリアに専用の「RS」エンブレム、マットベルリナブラックの18インチアルミホイール、ブラックのホイールナットが装備され、スポーティさを強調。

内装は、レッドステッチを施したDシェイプステアリングやコンビシート、レッドピンストライプをあしらったエアコンアウトレットとドア加飾、さらにメタル製パドルシフトが採用されました。

その他のグレードについても仕様が変更されています。

「e：HEV EX」グレードはアルミホイールがベルリナブラック＋ダーク切削クリアに変更され、6速MTと1.5リッターターボエンジンを搭載するガソリンモデルの「RS」グレードはアルミホイールがマットブラックへと変更されました。

さらに、「EX／e：HEV EX」グレードにはステアリングヒーターが追加され、全グレード共通で後席USBポートが新たに搭載されるなど、室内の快適性も向上しています。

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マイナーチェンジを受けたシビックの価格（消費税込）は394万6800円（EX）から。今回新たに追加されたe：HEV RSは最高価格帯となる465万9600円です。