5月31日、仲野太賀が主演を務めるNHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』に、父の中野英雄が出演した。親子共演となったが、英雄の“激変”ぶりが注目を集めている。

同作は、戦国時代を舞台に、貧しい農家に生まれた豊臣秀吉が天下統一を成し遂げるまでの歩みを、秀吉の弟・秀長の視点で描いた物語。

「英雄さんは、秀長が初めて大将として城攻めを任された竹田城の城主・太田垣輝延役で出演しました。終盤では、息子が演じる秀長から思い切り殴られ、鼻血を出すシーンもあったのです。英雄さんの登場は事前に告知されておらず、サプライズ出演で注目を集めました」（スポーツ紙記者）

中野は31日のXで《息子が大河ドラマに連れて行ってくれた…私の力では遠い遠いステージであります 40年間届かなかった…》と投稿し、息子と共演した喜びをつづった。親子共演が注目を集めたが、放送後のXでは

《中野英雄って今はこんなに痩せてるんだ》

《もっと恰幅の良いイメージだったので気づきませんでした》

《大田垣輝延中野英雄だったのか 痩せて全然気づかなかった》

など、英雄の変化に驚く声が聞かれていた。

「体躯ががっしりしたイメージのある中野さんですが、今回は全体的にほっそりした印象を受ける人が多かったようです。ただ、2010年の映画『アウトレイジ』では、役作りのため、30キロ体重を落としたことをバラエティ番組などで語っているため、今回も身体を絞ったのではないかと見る向きもあるようです」（芸能記者）

息子の太賀は2018年のドラマ『今日から俺は!!』（日本テレビ系）でブレイクを果たし、今回、初の大河主演に抜てきされた。英雄は、そんな我が子の活躍に特別な思いを持っていたようだ。

「2024年11月の『徹子の部屋』に出演した際、英雄さんは太賀さんの名前の由来について、『大河ドラマに出れるようにと思ったんですけど。ちょっと字を変えてね』と説明。さらに、『僕が無理なので、子どもにだけは大河出てちょっと主役を張っていただかないとと思って』と、自らは大河ドラマへの出演を諦めていたことを明かしたのです。ところが、英雄さんは念願の大河初出演を果たしたうえに、親子での共演も実現しました。いつにも増して、役作りの本気度を感じる人もいたのでしょう」（同前）

英雄は放送後のXで《仲野太賀は死に物狂いで豊臣兄弟、秀長を演じております 彼と池松さんの努力を暖かく見守って応援して下さい》と、息子の“宣伝”をしていた。父の思いを受け継ぎ、太賀が俳優業で“天下統一”する日も近いか。