

XG

XGが、日本時間6月1日※現地時間5月31日、ドジャー・スタジアム（ロサンゼルス）で開催されたロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの試合に招待され、試合前の始球式を務めた。

【写真】佐々木朗希選手に対して投球するXG・JURIN

スタジアムDJによって紹介されると、JURINは山本由伸選手の18番、CHISAはロバーツ監督の30番、HINATAはフレディ・フリーマンの5番、HARVEYは佐々木朗希選手の11番、JURIAはクレイトン・カーショウ選手の22番、MAYAはムーキー・ベッツ選手の50番、COCONAは大谷翔平選手の17番と、それぞれがドジャース選手の背番号ユニフォームを着て登場。

メンバーが見守る中、リーダーのJURINが、捕手を務めた佐々木朗希選手に対して投球し、観客を大いに盛り上げた。投球後は、佐々木朗希選手、この日誕生日を迎えたロバーツ監督とマウンド上で交流し記念撮影を行った。

始球式を務めたXGのJURINは、「初めての始球式がドジャー・スタジアムということで、朝から心臓がバクバクで緊張してたんですが、楽しんで投げることが出来ました！貴重な体験が出来、大変光栄です！」とコメント。

また、メンバーのMAYAは、「LAのALPHAZ（XGのファンの総称）のみんなに会えて本当に嬉しかったです！久しぶりにみんなに会えてすごく幸せでした。そして、これから始まる北米ツアーも本当に楽しみにしています！また、みんなに会えるのが楽しみです！」とコメントした。

XGは今週末、6月6日にロンドン（イギリス）・ウェンブリー・スタジアムで開催される、イギリス最大の音楽フェスティバル「Capital`s Summertime Ball 2026」に日本人アーティストとして初出演し、以降、アジア、北米、UK＆ヨーロッパ、オーストラリアと世界各地を巡るワールドツアーを行う。

XGは、2022年にデビューした全員日本人の7人組のアーティストグループで、全米ビルボードチャート“Hot Trending Songs Powered by Twitter”で日本人アーティストとして史上初の1位にランクイン、米Billboard誌で表紙を飾るなどグローバルで数々の快挙を成し遂げている。2024-2025年に開催された初のワールドツアーでは、世界35都市（18の国と地域）で47公演を行い、約40万人を動員。昨年4月に開催されたアメリカ最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」では、日本人アーティストとして唯一の出演を果たし、Saharaステージのトリを務め、Xで世界トレンド2位になるなど、アメリカでも絶大な人気を誇る。

今年2月からは、2度目のワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」をスタートさせ、11月には北米公演として、オークランド、ロサンゼルス、シカゴ、ハミルトン、ニューアーク、ダラスの6都市で公演を行うことも決定しており、8月8日には、ロサンゼルスで開催される人気音楽フェス「Head in the Clouds Festival」に、2ndヘッドライナーとして出演する。