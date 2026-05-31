77万回以上視聴され1.5万「いいね」を集めているのは、体重が100gしかなかったという子猫が必死に大きくなろうとする様子です。視聴者からは「天使が天使の赤ちゃんのお世話をしてるんですね！」「子猫も幸せな家にきましたね」などのコメントが寄せられています。

【動画：おうちに迎えて7日目の子猫→女の子がお世話をして…心温まる『優しさの詰まった光景』】

100gで家に来たビスケちゃん

Instagramアカウント「season」に投稿されたのは、体重182gのよちよちの赤ちゃん猫「ビスケちゃん」がお世話されている様子。おうちに迎え入れられたときのビスケちゃんは生後間もなく、まだ目も開いていない状態だったそうです。

獣医師からミルクを1日7～8回に分けて飲ませるようにと指示を受けた飼い主さんは、家族総出でお世話をすることに。4兄妹の末っ子である娘さんも、哺乳瓶を使ってミルクを飲ませてくれるそうです。

おうちに来てから7日目には？

ミルクでのお世話を続けて7日目には、ビスケちゃんの動きが激しくなっていたとのこと。哺乳瓶を見ると「はやく～～～」と言うように両手をバタバタさせて欲しがるそぶりを見せたそうです。

娘さんが上手に哺乳瓶をくわえさせてあげると、ビスケちゃんは夢中でごくごく。その様子を見た娘さんは、思わず笑顔になったそう。最初の頃はうまくできなかったとのことですが、7日目のこの日はとても上手にミルクをあげられていたそうです。献身的なお世話の甲斐があり、体重は182gに増えていたのだとか。

おなかのマッサージも

ちょっと便秘気味だというビスケちゃんは、家族におなかをさすってもらうこともあるそう。マッサージをしてもらうよりも遊びたいビスケちゃんは、「みぃ、みぃ」と鳴きながら脱走を試みたといいます。

離してもらうと、すぐによちよち歩き始めたそう。今は歩くのが楽しい時期なのかもしれません。娘さんが手を差し伸べると、ビスケちゃんはよちよちと向かってきたとのこと。最終的にはちょこんと手のひらに乗ったそうです。

娘さんがビスケちゃんのお世話をする様子に、視聴者からは「お嬢様、母性が溢れていますね」「お姉ちゃんの接し方や表情が可愛い！」などのコメントも集まっていました。

Instagramアカウント「season」には、ビスケちゃんの成長記録のほか、穏やかに見守るシュリちゃんや兄弟猫のフーちゃん、スーちゃん、チーちゃんの姿も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「season」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。