パリSGvsアーセナル 試合記録
【欧州CL決勝】(Puskás Aréna)
パリSG 1-1(PK4-3)アーセナル
<得点者>
[パ]ウスマン・デンベレ(65分)
[ア]カイ・ハバーツ(6分)
<警告>
[パ]ジョアン・ネベス(90分+6)、ヌーノ・メンデス(118分)
[ア]クリスティアン・モスケラ(46分)、ブカヨ・サカ(54分)、ビクトル・ギェケレシュ(98分)、デクラン・ライス(103分)、ミケル・アルテタ(103分)
観衆:61,035人
├パリSGがCL2連覇達成!! 10大会ぶり突入の決勝PK戦でアーセナル撃破
└CL決勝で8年ぶりに両チームが得点!! アーセナル先制もパリSGが追いつく
パリSG 1-1(PK4-3)アーセナル
<得点者>
[パ]ウスマン・デンベレ(65分)
[ア]カイ・ハバーツ(6分)
<警告>
[パ]ジョアン・ネベス(90分+6)、ヌーノ・メンデス(118分)
[ア]クリスティアン・モスケラ(46分)、ブカヨ・サカ(54分)、ビクトル・ギェケレシュ(98分)、デクラン・ライス(103分)、ミケル・アルテタ(103分)
観衆:61,035人
├パリSGがCL2連覇達成!! 10大会ぶり突入の決勝PK戦でアーセナル撃破
└CL決勝で8年ぶりに両チームが得点!! アーセナル先制もパリSGが追いつく