【欧州CL決勝】(Puskás Aréna)

パリSG 1-1(PK4-3)アーセナル

<得点者>

[パ]ウスマン・デンベレ(65分)

[ア]カイ・ハバーツ(6分)

<警告>

[パ]ジョアン・ネベス(90分+6)、ヌーノ・メンデス(118分)

[ア]クリスティアン・モスケラ(46分)、ブカヨ・サカ(54分)、ビクトル・ギェケレシュ(98分)、デクラン・ライス(103分)、ミケル・アルテタ(103分)

観衆:61,035人

パリSGがCL2連覇達成!! 10大会ぶり突入の決勝PK戦でアーセナル撃破

└CL決勝で8年ぶりに両チームが得点!! アーセナル先制もパリSGが追いつく