「オリックス３−１中日」（３０日、京セラドーム大阪）

“オリの若大将”紅林弘太郎内野手が躍動した。初回１死二塁、２０１６年から京セラで無傷の５連勝中だった竜のエース・大野が投じた宝刀ツーシームを一閃（いっせん）。左翼スタンド中段にチームトップとなる６号先制２ランをブチかまし、連敗を２で止めた。

「最高に気持ちいいです。一発で捉えたんで良かった」。この日は今季２度目の３番起用に応えたが、太田の故障離脱もあって、交流戦初戦から３試合、４番を任されたことが、いい刺激になっている。「“４番・ショート”ってめっちゃカッコいいじゃないですか。まだ全然いい成績ではないけど、そんなことは考えずに、いい意味で自分に酔って自信にしている」。下位の打順で不振に悩んだ開幕当初は「自主トレでやってきたことを出そうとか、いろいろ考えすぎていた」そうだが、それも今や昔。大好きな主軸を任されているから何より気分がいい。

岸田監督は「長打力は元々持っている選手。チームではトップクラスですよ」と期待度は変わらない。紅林が５年ぶりの交流戦Ｖの使者になる。