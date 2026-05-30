【J１PO第１戦】神戸が鹿島に５発大勝。広島は川崎を下し、柏は京都にゴールラッシュ
Jリーグは５月30日、J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦の８試合を各地で開催した。
WEST１位のヴィッセル神戸はEAST首位の鹿島アントラーズに５−０で大勝。大迫勇也がハットトリックを達成し、ジエゴと小松蓮もゴールを決めた。
サンフレッチェ広島対川崎フロンターレの一戦は、２−１で広島が勝利。11分に中村草太、20分に加藤陸次樹が得点。43分に失点するも、最後までリードを守り抜いた。
セレッソ大阪はFC東京と２−２でドロー決着。柏レイソルは京都サンガF.C.を相手に６−２とゴールラッシュを披露した。
J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦の結果は以下のとおり（左側がホーム）。
▼５月30日開催分
神戸 ５−０ 鹿島
C大阪 ２−２ FC東京
名古屋 ２−２ 町田
広島 ２−１ 川崎
G大阪 １−１ 東京V
京都 ２−６ 柏
長崎 １−０ 水戸
福岡 ２−２ 千葉
▼５月31日開催分
岡山 14:00 浦和
清水 14:00 横浜FM
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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WEST１位のヴィッセル神戸はEAST首位の鹿島アントラーズに５−０で大勝。大迫勇也がハットトリックを達成し、ジエゴと小松蓮もゴールを決めた。
サンフレッチェ広島対川崎フロンターレの一戦は、２−１で広島が勝利。11分に中村草太、20分に加藤陸次樹が得点。43分に失点するも、最後までリードを守り抜いた。
J１百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦の結果は以下のとおり（左側がホーム）。
▼５月30日開催分
神戸 ５−０ 鹿島
C大阪 ２−２ FC東京
名古屋 ２−２ 町田
広島 ２−１ 川崎
G大阪 １−１ 東京V
京都 ２−６ 柏
長崎 １−０ 水戸
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▼５月31日開催分
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