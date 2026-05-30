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YouTubeチャンネル「40代独身OLのシンプルライフ」が「【超断捨離】」と題した動画を公開しました。現在「1000個捨てチャレンジ」に取り組むあきさんが、家中のアイテムを総点検し、根こそぎ断捨離を進める様子を紹介しています。



動画は、手放す決心がつかずに一時保管していた「保留ボックス」の見直しからスタートします。「『必要か、不必要か』だけではなく、“今”にフォーカスして『今使っているか』『今の自分に必要か』を基準に判断していきたい」と語り、フェス用に買ったレジャーシートや、使わなくなったワイヤレスイヤホンなどを次々と手放していきます。



続いてクローゼットの整理へ。衣替えのタイミングを利用し、着ていて「もやっ」とする服を厳選します。サイズがしっくりこないジーンズや、インナーが透けてしまうトップスなどをピックアップし、「持っている服全てをお気に入りにするのは本当に難しい」と、洋服選びの悩みを吐露する場面も見られました。



さらに、洗面台の不要なコスメや空き箱、パントリーの紙袋、本棚の古い書類や使いかけの文房具など、普段見落としがちな収納スペースも徹底的に整理していきます。断捨離を進める中で、あきさんは「何でも取っておくことは、物を大切にしているのではなく、“ゴミを見分けられていないだけ”なんだと気づきました」と、自身の心境の変化を語りました。



今回の捨て活で新たに186個を手放し、累計803個に到達したあきさん。今の自分に必要なものだけを残す彼女の潔い姿勢は、身の回りの整理整頓に悩む人にとって、具体的なヒントとなりそうです。