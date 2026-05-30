「ファーム・交流戦、巨人１０−４阪神」（３０日、Ｇタウン）

阪神は守備の乱れが出るなど、大量１０失点。打線の反撃も及ばず５連敗となった。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−初回からエラーが続いた。

「まあな立ち上がりにイージー、レベルの低いミスだよ。二つな。欲を言えば２アウトまで頑張ったんで、茨木はなんとか最悪でも１点。２点で収まったというところだけど、そのへんは茨木も頑張らなあかんところやけどな。当然２アウトになってるところなんやけどね。だけど立て直しというか立ち直りが２回以降もな。向こう１５安打でしょ。差を痛感するよ。負けて色々学ぶことが多いんで、我々が感じるのを通り越して痛い。初回からミスとかさ、、レベルが低いやん」

−桐敷は抹消後初登板で２回２失点。

「これから調子上がってくるとは思うけど、本来の牛耳るというところまでいかない。変化球のキレとかコントロールとか四球もな。まだまだでしょ。いいときの桐敷を見てるんで、投げていきながら上げていかないと」

−打線は。

「糸原だけだ。太刀打ちできるの。ジャイアンツに。右京も３四死球選んでるけど、太刀打ちできるのは糸原１人。そのへんも含めてだ。感じるでしょ？（巨人の）郡の守備とか中田のショートとか、ちょっと違うもん。我々にとっていい勉強で済ませたらあかん。この差を縮めていかないといけない。１軍との差がどんだけ縮めていくか。思い知らせる西武、巨人との試合だよ。それは選手じゃなくて我々（首脳陣）の宿題だよ」