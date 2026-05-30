ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】ロアッソ熊本 大木前監督率いる愛媛に勝利 【速報】ロアッソ熊本 大木前監督率いる愛媛に勝利 【速報】ロアッソ熊本 大木前監督率いる愛媛に勝利 2026年5月30日 18時2分 RKK熊本放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 明治安田J2・J3百年構想リーグのプレーオフラウンド（17位－20位決定戦）第1戦で、ロアッソ熊本は愛媛FCに1－0で勝利しました。勝てば17位となる第2戦はJ3のSC相模原と対戦します。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「殺されるかもしれない」あおり運転の恐怖 赤い軽トラックが低速走行→停止→“刀”を持って詰めよる 熊本・宇土市 『池袋暴走事故の松永よ 子どもと妻死んで悲しいか？笑』『1人でトイレに行かせた親が悪い』事故・事件の遺族を苦しめるSNSの“言葉の刃” 俳優・宇梶剛士さん 暴走族を経て少年院へ入った過去…「人を信じるには心の力がいる」社会復帰に向けて学ぶ少年たちに〝渡した〟思い 関連情報（BiZ PAGE＋） 大船, リペア工事, 明治大学, 射出成形機, 住宅, 神奈川, 床暖房, 明大前, 海, 在宅医療