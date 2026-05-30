神谷そらが「65」で単独首位浮上 河本結、政田夢乃ら2差で最終日へ
＜リゾートトラスト レディス 3日目◇30日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第3ラウンドが終了した。7バーディ・ボギーなしの「65」をマークした神谷そらがトータル8アンダー・単独首位に浮上した。
【写真】これぞ理想とするトップです
トータル6アンダー・2位タイに6つ伸ばした政田夢乃、河本結、韓国ツアー女王のイ・イェウォンが並んでいる。トータル5アンダー・5位タイには佐久間朱莉、初優勝をねらう吉澤柚月が続いている。都玲華は5つ落とし、トータルイーブンパー・21位タイに後退した。地元福島出身の高久みなみはトータル5オーバー・49位タイ、昨年覇者の稲垣那奈子はトータル9オーバー・62位タイで最終日に向かう。今大会の賞金総額は1億4000万円。優勝者には2520万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
リゾートトラスト レディス 3日目の結果
政田夢乃は菅楓華、馬場咲希らと同期 初々しすぎるプロテスト合格直後【写真】
来週は海外メジャー「全米女子オープン」 史上最多23人…渋野日向子ら出場者は？
政田夢乃がドレスに着替えたら…【写真】
なぜ？ ガラガラの駐車場で「わざわざ隣に止めてくる車」の正体
【写真】これぞ理想とするトップです
トータル6アンダー・2位タイに6つ伸ばした政田夢乃、河本結、韓国ツアー女王のイ・イェウォンが並んでいる。トータル5アンダー・5位タイには佐久間朱莉、初優勝をねらう吉澤柚月が続いている。都玲華は5つ落とし、トータルイーブンパー・21位タイに後退した。地元福島出身の高久みなみはトータル5オーバー・49位タイ、昨年覇者の稲垣那奈子はトータル9オーバー・62位タイで最終日に向かう。今大会の賞金総額は1億4000万円。優勝者には2520万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
リゾートトラスト レディス 3日目の結果
政田夢乃は菅楓華、馬場咲希らと同期 初々しすぎるプロテスト合格直後【写真】
来週は海外メジャー「全米女子オープン」 史上最多23人…渋野日向子ら出場者は？
政田夢乃がドレスに着替えたら…【写真】
なぜ？ ガラガラの駐車場で「わざわざ隣に止めてくる車」の正体