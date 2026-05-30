ステアリングデザインの変更にも注目！

三菱自動車工業（以下、三菱）は2026年5月28日、軽ワゴン「タウンボックス」に一部改良（マイナーチェンジ）を施し、同日より発売しました。

SNSなどでは、早くも多くの声が集まっています。

【画像】超カッコいい！ これが「大幅刷新」した三菱の新型「軽“スライドドア”ワゴン」です！ 画像で見る（26枚）

タウンボックスは、それまで販売されていた軽ワゴン「ブラボー」の後継車として、1999年に初代モデルが誕生しました。

2011年に車体などを共用する軽商用バン「ミニキャブバン」に統合されたのち、2014年に復活しています。

ただしこのとき登場した2代目タウンボックスは、それまでの自社開発モデルから、スズキ「エブリイワゴン」のOEMモデルへ切り替わりました。

現在販売されているのは、2015年にフルモデルチェンジした3代目で、引き続きスズキのOEMモデルとなります。

今回の一部改良は、5月8日にエブリイワゴンが一部改良を実施したことに合わせたもので、エクステリアデザイン変更や装備の強化、先進運転支援機能「三菱e-Assist」の充実などが図られています。

外観はフロントバンパーやグリルのデザインを変更して上質感のあるデザインとなり、より乗用車らしさを高めました。

新色「マジェスティックディープグレーパールメタリック」を加え、ボディカラーは全4色をラインナップします。

内装は、デジタルスピードメーターおよびマルチインフォメーションディスプレイを全車に標準装備化。ステアリングホイールのデザインを変更したほか、内装基調色をブラックで統一し、インテリアの質感も向上させました。

三菱e-Assistは、ミリ波レーダーと単眼カメラを組み合わせた衝突被害軽減ブレーキシステム「デュアルセンサーブレーキサポートII」にアップデート。従来の前方車両や歩行者に加え、自転車や自動二輪車も検知対象とし、さらに交差点での検知にも対応します。

加えて、低速時ブレーキサポート（前進・後退）、パーキングセンサー（フロント・リア）、車線逸脱抑制機能、発進お知らせ機能（先行車・信号切り替わり）、標識認識機能などを採用し、さらに機能を充実させました。

装備面では、全車速追従機能付「アダプティブクルーズコントロール（ACC）」を全グレードに標準化しました。

また「ワンアクションパワースライドドア（挟み込み防止機構付）」に予約ロック機能を追加したほか、フロントガラスには「UV＆IRカット機能付ガラス」、フロントドアガラスには「99％UVカットガラス＆IRカットガラス」を全グレードに標準装備しています。

そんなタウンボックスのマイナーチェンジに対し、SNSなどでは早くも様々な反響が寄せられているようです。

多かったのは「イカつくなったなあ」「オフロード車っぽい」「（SUVを得意とする）三菱のエンブレムが妙に似合ってる」など、タフさを増した新しいフロントデザインに対しての好意的なコメントの数々です。

また、「ハンドルが格好良くなった」「エアバッグ付きでもこんなにスマートになるんだ」など、新たなステアリングホイールデザインに驚く声も見られました。

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大幅に改良の手が加えられた新型タウンボックスの車両価格（消費税込）は、213万4000円から236万1700円です。