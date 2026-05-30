３０日の京都９Ｒ鳳雛Ｓ（ダート１８００メートル）でホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（５３）の所有馬であるイッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠）が、鮮やかな逃げ切りで単勝１・８倍の圧倒的１番人気に応えて３勝目を挙げた。

京都に来場したホリエモンこと堀江氏は「マジで良かった。ここで勝ってくれないと次がないからね。海外に行けなかったのは残念だったけど、むしろ行かなくて良かったのかも。輸送しても体は減らなかったし、乗り代わりもクリアしてくれた。ここでひと休み入れるけど、ジャパンダートクラシックとか、海外を目標にやっていきたい」と今後の展望を語った。

「シンコウラブリイが好きなんです。マイルＣＳの舞台なので京都は思い出の場所なんですよ」としみじみ。「自分はこれが馬主シーズン２なので、シンコウラブリイの血統でやりたくて、母ノルウェーノモリを探してきてもらって、ダート短距離でやると思っていたのでミスチヴィアスアレックスをつけて。血統的には短距離のはずなんですけど、マイルから２０００メートルをこなしてくれているのでシンコウラブリイの血なのかなと。自家生産なのもあって、結構うれしいです。この血統を大事にしていきたいです」と感慨深げにした。

騎乗した斎藤は「馬が強いです。展開的に楽じゃなかったですけど、時計も優秀ですしね。まだまだ成長できると思います。これからに期待したいです」と、さらなる飛躍を楽しみにする。斎藤誠師は「最後はドキドキでした。前走を見ていたらしのげるかなと思いました。このまま順調にいければですね」と、今後の活躍を期待していた。