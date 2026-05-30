亀田誠治プロデュース、3会場同時開催！ 三菱商事都市開発「日比谷音楽祭2026」

記事ポイント 「日比谷音楽祭2026」が2026年5月30日（土）・31日（日）に日比谷公園ほかで開催されます入場無料のボーダーレスな音楽祭で、コンサートやワークショップが楽しめます今年は東京国際フォーラム ホールAが新たなステージとして加わり、街全体が会場になります 「日比谷音楽祭2026」が2026年5月30日（土）・31日（日）に日比谷公園ほかで開催されます入場無料のボーダーレスな音楽祭で、コンサートやワークショップが楽しめます今年は東京国際フォーラム ホールAが新たなステージとして加わり、街全体が会場になります

日比谷公園を中心に毎年多くの来場者を集める無料音楽イベント、「日比谷音楽祭2026」が本日2026年5月30日（土）と翌31日（日）に開幕します。

三菱商事都市開発がエンターテインメント領域のイベント事業の一環として協賛し、今年も開催をサポートしています。

三菱商事都市開発「日比谷音楽祭2026」





会期：2026年5月30日（土）・31日（日）10:30〜20:30頃会場：日比谷公園／東京ミッドタウン日比谷／東京国際フォーラム【ホールA】入場：無料主催：日比谷音楽祭実行委員会／一般社団法人日比谷音楽祭

「日比谷音楽祭2026」は、音楽プロデューサー亀田誠治氏が実行委員を務め、2019年から日比谷公園を中心に開催されている無料の音楽イベントです。

世代やハンディキャップ、経済格差、音楽のジャンルを超えた参加を可能にする”ボーダーレス”なコンセプトのもと、コンサートやワークショップが2日間にわたって行われます。

今年は舞台が公園から「街」へと広がりを見せており、野音の改修に伴い東京国際フォーラム ホールAが新たなステージとして加わっています。

日比谷公園・東京ミッドタウン日比谷・東京国際フォーラムの3会場が結びつき、日比谷周辺の街全体が音楽の輪でつながるかたちとなっています。

三菱商事都市開発の協賛について

三菱商事都市開発は、都心型商業施設やNSC（近隣型ショッピングセンター）の開発に加え、大型アリーナを核とした都市開発事業も手がけるデベロッパーです。

子会社の横浜赤レンガが横浜赤レンガ倉庫を中心としたイベント事業の企画・運営を担っており、エンターテインメント領域への関与を継続的に深めています。

同社は日比谷のまちづくりへの賛同から、2025年に続いて2026年も本音楽祭への協賛を決定しています。

次世代へつなぐ音楽体験

「日比谷音楽祭2026」では、子どもたちが音楽の素晴らしさを体験できる機会も設けられています。

無料のコンサートとワークショップが両日10:30から20:30頃まで行われ、幅広い年齢層が参加できる環境が整っています。

「音楽の新しい循環をみんなでつくる、フリーでボーダーレスな音楽祭」というコンセプトのもと、ジャンルや年齢を問わず音楽と触れ合える場になっています。

東京国際フォーラム ホールAという大規模ステージが初めて加わった2026年の「日比谷音楽祭」は、日比谷公園から街全体へと会場規模を拡張し、より多様な来場者を迎える構成となっています。

入場無料で参加できるため、初めて足を運ぶ方にも開かれたイベントです。

三菱商事都市開発「日比谷音楽祭2026」の紹介でした。

(C)日比谷音楽祭実行委員会

よくある質問

Q. 「日比谷音楽祭2026」の会場はどこですか？

A. 日比谷公園（千代田区日比谷公園1-6）、東京ミッドタウン日比谷（千代田区有楽町1-1-2）、東京国際フォーラム ホールA（千代田区丸の内3-5-1）の3会場で開催されます。

Q. 参加には事前申し込みや料金が必要ですか？

A. 入場は無料で、世代やジャンルを問わず参加できるボーダーレスなイベントとして設計されています。

詳細なプログラムや入場条件は公式サイトに掲載されています。

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