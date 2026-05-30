イタリアの高級車ブランド「マセラティ」に乗った!?

元・モーニング娘。の10代目リーダーで歌手、俳優の生田衣梨奈さんが2026年5月5日、自身のInstagramを更新。高級イタリア車との2ショット写真を公開し、注目を集めました。

「免許取れました」「マニュアル車も運転できる免許にしました！！！」という近況報告とともアップされた写真は2枚。

【画像】これが元モー娘。「生田衣梨奈」と2ショットの「イタリア製高級車」です！ 画像で見る（30枚以上）

「クルマはどちらもマセラティ！！」と生田さんは投稿しています。

1枚目の写真はマセラティのSUV「GRECALE（グレカーレ）」、もう1枚はスーパーカーである「MC20チェロ」でした。

後者は、バタフライドアを羽根のように開けた状態で、ハンドルを握る生田さんを捉えたショットです。

2022年3月に世界初公開され、日本では同年5月から正規販売されているグレカーレは「The Every day Exceptional（毎日が格別）」をコンセプトとするマセラティ初のコンパクトSUV。

地中海の猛烈な北東の風「GRECALE」にちなんで名付けられました。

ボディサイズは全長4859mm×全幅1979mm×全高1659mm、ホイールベースは2901mm。乗車定員は5人です。

最高出力300馬力・最大トルク450Nmを発生するマイルドハイブリッドエンジンの2リッター直列4気筒ターボを搭載した「GT」、同じエンジンシステムながらさらに強力な330馬力・450Nmを発生するマイルドハイブリッドエンジンの2リッター直列4気筒ターボを搭載した「MODENA（モデナ）」、そしてマセラティ独自の「Nettuno（ネットゥーノ）」エンジンをベースとした530馬力・620Nmを発揮する3リッターV型6気筒ツインターボを搭載の最上級グレード「TROFEO（トロフェオ）」をラインナップ。

組み合わされるトランスミッションはいずれも8速ATで、駆動方式はすべて四輪駆動（4WD）。車両価格（消費税込）は997万円からとなっています。

いっぽうのMC20チェロは、2020年に登場した2ドアスポーツクーペ「MC20」をベースにしたオープンモデルで、カーボンモノコックを採用した2ドアボディはマセラティらしい美しくエレガントなデザインです。

車名の「Cielo（チェロ）」とはイタリア語で「空」を意味する言葉。マセラティの大胆さと無限の空を表現しています。

搭載されるのは最高出力630馬力という強力な性能を誇るネットゥーノエンジン。ボディサイズは全長4669mm×全幅1965mm×全高1218mm、ホイールベース2700mmで、車両重量は1540kgです。

そんな2台のマセラティに乗った写真を投稿した生田さんは、投稿の最後に「次はバイク免許（大型まで）取りたいんだけど、、」とコメント。次なる野望を明かしていました。

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実は生田さん、ゴルフの腕前も相当なもの。小学3年生の頃からゴルフを始め、ベストスコア85を記録する腕前を持つというアイドル界きってのプロ級ゴルファーで、ゴルフ番組やゴルフ系YouTubeチャンネルにも多数出演しています。

Instagramへアップされた今回の投稿は、背景に綺麗な芝が映ることからゴルフ場とみられ、生田さんもゴルフウェアらしき衣装をまとっていました。

またマセラティも、国内の正規販売店が独自でゴルフイベントをやっているようです。

残念ながらコメントでは何も語られておらず、その背景は不明なままですが、ゴルフ番組ロケの途中で遭遇したワンシーンだったのかもしれませんね。