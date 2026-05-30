ゴルフ未経験のはずが、なぜかベテランキャディーに。しかも翌週には謎の外国人に。

東海テレビの深夜ゴルフ番組「ダイアン津田のバーディーチャンす〜」に、ロバートの秋山竜次さんが参戦。メ〜テレ（名古屋テレビ放送）の「秋山の楽しすぎる約30分」との局を越えたコラボ企画で、6月15日と22日の2週連続で放送されます。

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番組では、ダイアンの津田篤宏さんと初心者の森脇梨々夏さんが3ホール勝負。森脇さんには三浦桃香プロがキャディーとして帯同しますが、津田さんにつくのは、秋山さん扮するベテランキャディー「陣之内琴聴（じんのうち・ことぎく）」。ちなみに秋山さん自信は「ゴルフ未経験」。

にもかかわらず、「いろんなゴルファーと究極の関係になった」と語る陣之内。頼れるのか、頼ってはいけないのか。助言なのか、ただのかき乱しなのか。津田さんのバーディーチャンす〜は、数々の暴走に振り回されることになりそうです。

さらに6月22日の後半戦では、収録中に秋山さん扮する謎の外国人「デイビッド・キャディ・J」が乱入。「呼んだのはお前らだろう！」と主張し、現場はさらに混乱します。

ところが、陣之内にペースを乱されていた津田さんは、キャディ・J登場後になぜかショットが好調に。ゴルフ未経験の秋山さんが、結果的に勝利の女神ならぬ“勝利のキャディー”となるのか、森脇さんとの勝負の行方にも注目です。

津田さんは収録について、「面白かったですけど、秋山さんが無茶苦茶なんでいつもの100倍疲れました」とコメント。短い言葉ながら、現場の濃さが伝わってきます。

なお、メ〜テレ「秋山の楽しすぎる約30分」でも、関連企画「新感覚！ゴルフ場 芝生満喫バラエティ 芝生イイ〜ねっ！ 第二弾」を5月30日24時59分から放送。津田さん、森脇さん、三浦プロがゲスト出演し、秋山さん考案の“オリジナル芝生満喫ゲーム”に挑戦します。

「ダイアン津田のバーディーチャンす〜」秋山さん出演回は、東海テレビで6月15日、22日の各日24時20分から24時35分まで放送。放送終了後はYouTube、U-NEXT、TVer、Locipoで見逃し配信されます。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026053005.html