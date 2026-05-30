29日からの3日間シンガポールで行われているアジア安全保障会議（シャングリラ会合）に出席している小泉進次郎防衛大臣は30日、記者団の取材に応じた。

【映像】小泉大臣がヘグセス長官のスピーチを聞いたことに触れる瞬間

今回アメリカのヘグセス国防長官のスピーチを聞いたことに触れ、「最も重要なことは、中東情勢が注目を集める中でヘグセス長官がシャングリラ会合に来てスピーチを行ったという事実だと思います」と述べた。

小泉大臣は、「これはアメリカがインド太平洋を重視していることを強く明確に示すものです」と指摘し、そのうえで「ヘグセス長官スピーチのQ＆Aセッションでは、私が質問をさせていただきましたが、インド太平洋地域へのアメリカのコミットメントについて、関与について力強いメッセージをヘグセス長官から聞くことができたことは、地域全体にとっても前向きなことにつながったと思っております」と語った。

小泉防衛大臣、日米防衛相会談についても言及

また小泉大臣は、このあと行う予定の日米防衛相会談についても言及し「今回7回目となるヘグセス長官との日米防衛相会談では、同盟の抑止力・対処力の一層の強化に向けた突っ込んだ議論を行います」と説明した。

さらに、日豪ニュージーランド防衛相会談については「今回初めて日豪ニュージーランドの3カ国による防衛相会談を実施し、大変有意義な議論を行うことができました」と述べ、その後中国情勢について問われると「今回初めてとなる日・豪・ニュージーランドの3カ国会談において、インド太平洋地域の安全保障環境について率直に議論する中で、中国についても議論しました」と明らかにした一方「これ以上の詳細については先方との関係もあることからお答えできません」とした。

そのうえで「今後も地域情勢についての認識というのは緊密に意見交換、また情報共有をしたい」と述べた。

また、防衛装備品の輸出については「決して新たな戦争を起こさせない、そのための抑止力と対処力を地域全体で広げていくため、同盟国・同志国との連携強化といった観点から意義のある防衛装備移転を進めていく考えです」と語った。（ABEMA NEWS）