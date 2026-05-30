【漢字間違い探しクイズ】1分以内で挑戦しよう！「憶」の中にある別の漢字は？
たくさんの漢字の中から、似ている別の漢字を探す「漢字間違い探しクイズ」！
ずらりと並んだ「憶」の中に、ひとつだけ異なる漢字が隠れています。一見するとすべて同じに見えますが、注意深く見ると違いが見つかるはず。集中して1文字1文字確認しながら、1分以内に見つけられるか挑戦してみてください！
ヒント：下半分にあります
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▼解説
「憶」の左側は「忄（りっしんべん）」ですが、「臆」の左側は「月（にくづき）」です。右側の「意」は共通しているため、左のへんの微妙な違いを見抜けるかがポイントでした！
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
ずらりと並んだ「憶」の中に、ひとつだけ異なる漢字が隠れています。一見するとすべて同じに見えますが、注意深く見ると違いが見つかるはず。集中して1文字1文字確認しながら、1分以内に見つけられるか挑戦してみてください！
問題：「憶」に紛れた別の漢字は？たくさん並んだ漢字の中から、異なる1字を探してみましょう。
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正解：臆正解は上から4つ目、左から6つ目「臆」でした。
▼解説
「憶」の左側は「忄（りっしんべん）」ですが、「臆」の左側は「月（にくづき）」です。右側の「意」は共通しているため、左のへんの微妙な違いを見抜けるかがポイントでした！
制限時間の中で、正解を見つけられたでしょうか？ ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)