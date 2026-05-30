【付録】「PEANUTS × JOURNAL STANDARD 刺繍入りおでかけミニボストン」が付いてくる！ 『otona MUSE 2026年7月号増刊』が5月28日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『otona MUSE 2026年7月号増刊』（宝島社）の「PEANUTS × JOURNAL STANDARD 刺繍入りおでかけミニボストン」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から5月28日に発売される『otona MUSE 2026年7月号増刊』（税込1980円）。付録として、「PEANUTS × JOURNAL STANDARD 刺繍入りおでかけミニボストン」が付いてきます。
登山スタイルのスヌーピーの刺繍がアクセントになったミニボストンバッグで、コロンと丸みのあるフォルムがとにかくキュート。サイズは縦12×横21.5×マチ12cm（約）で、お財布やスマホなど必需品を持ち歩くのにちょうどいい大きさながら、見た目以上の収納力を誇ります。大人はもちろんお子さんにもおすすめのデザインで、アウトドアからデイリーなおでかけまであらゆるシーンになじんでくれます。
最長125cmのショルダーストラップ付きで、首から下げれば両手が空くのでアクティブなアウトドアシーンにもぴったりです。ストラップを外せばハンドバッグとしても活躍する2WAY仕様で、シーンや気分に合わせた使い方ができます。PEANUTSとJOURNAL STANDARDのコラボならではのおしゃれな雰囲気も魅力のひとつです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『otona MUSE 2026年7月号増刊』の「PEANUTS × JOURNAL STANDARD 刺繍入りおでかけミニボストン」が見逃せない！
宝島社から5月28日に発売される『otona MUSE 2026年7月号増刊』（税込1980円）。付録として、「PEANUTS × JOURNAL STANDARD 刺繍入りおでかけミニボストン」が付いてきます。
山登りスヌーピーの刺繍がアクセント！見た目以上の収納力
登山スタイルのスヌーピーの刺繍がアクセントになったミニボストンバッグで、コロンと丸みのあるフォルムがとにかくキュート。サイズは縦12×横21.5×マチ12cm（約）で、お財布やスマホなど必需品を持ち歩くのにちょうどいい大きさながら、見た目以上の収納力を誇ります。大人はもちろんお子さんにもおすすめのデザインで、アウトドアからデイリーなおでかけまであらゆるシーンになじんでくれます。
ショルダー＆ハンドバッグの2WAY仕様でシーンを選ばない
最長125cmのショルダーストラップ付きで、首から下げれば両手が空くのでアクティブなアウトドアシーンにもぴったりです。ストラップを外せばハンドバッグとしても活躍する2WAY仕様で、シーンや気分に合わせた使い方ができます。PEANUTSとJOURNAL STANDARDのコラボならではのおしゃれな雰囲気も魅力のひとつです。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)