高知vs山口 スタメン発表
[5.30 J2・J3百年構想リーグプレーオフラウンド(13-16位決定戦)第1戦](ギケンス)
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 17 猪瀬康介
DF 3 福宮弘乃介
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
MF 8 高野裕維
MF 9 新谷聖基
MF 10 佐々木敦河
MF 16 上月翔聖
MF 76 三門雄大
MF 88 濱託巳
FW 18 青戸翔
控え
GK 99 村田侑大
DF 5 深川大輔
DF 23 松本大地
DF 26 浅野良啓
DF 30 加藤佑太郎
MF 7 金原朝陽
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 3 大岩一貴
DF 15 板倉洸
DF 49 峰田祐哉
MF 2 小澤亮太
MF 4 中島賢星
MF 6 輪笠祐士
MF 7 三沢直人
MF 17 田邉光平
MF 40 成岡輝瑠
FW 19 山本駿亮
控え
GK 37 山ノ井拓己
DF 14 下堂竜聖
DF 18 亀川諒史
MF 22 奥山洋平
MF 27 水口飛呂
MF 28 小林成豪
MF 81 木村有磨
FW 8 野寄和哉
FW 20 末永透瑛
監督
小田切道治
※14:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 17 猪瀬康介
DF 3 福宮弘乃介
DF 4 小林大智
DF 22 藤森隆汰
MF 8 高野裕維
MF 9 新谷聖基
MF 10 佐々木敦河
MF 16 上月翔聖
MF 76 三門雄大
MF 88 濱託巳
FW 18 青戸翔
控え
GK 99 村田侑大
DF 23 松本大地
DF 26 浅野良啓
DF 30 加藤佑太郎
MF 7 金原朝陽
FW 33 長疾風
監督
吉本岳史
[レノファ山口FC]
先発
GK 21 チェ・ヒョンチャン
DF 3 大岩一貴
DF 15 板倉洸
DF 49 峰田祐哉
MF 2 小澤亮太
MF 4 中島賢星
MF 6 輪笠祐士
MF 7 三沢直人
MF 17 田邉光平
MF 40 成岡輝瑠
FW 19 山本駿亮
控え
GK 37 山ノ井拓己
DF 14 下堂竜聖
DF 18 亀川諒史
MF 22 奥山洋平
MF 27 水口飛呂
MF 28 小林成豪
MF 81 木村有磨
FW 8 野寄和哉
FW 20 末永透瑛
監督
小田切道治