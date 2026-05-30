「非常に当惑しているというのが正直なところだが、これまでやってきた通り、これからも自分たちの役割を全うする」。

大韓サッカー協会の鄭夢奎（チョン・モンギュ）会長が辞意を表明するなど落ち着かない雰囲気の中でも、韓国代表の洪明甫（ホン・ミョンボ）監督は北中米ワールドカップ（W杯）に集中すると強調した。

韓国代表チームは30日（日本時間）、米ユタ州ソルトレークシティー近郊ヘリマンの北中米W杯事前キャンプ地で「昨日（29日）突然伝えられ、少し当惑した」とし「選手団は選手同士が別に時間を持って今後やるべきことについて、自分の役割について話した」と明らかにした。

鄭会長は29日、声明を出し「北中米W杯後に会長から退く」と明らかにした。韓国サッカーの首長の席に就いてから13年ぶりだ。鄭会長の辞意を表す声明が文字メッセージで配布されたのは、韓国代表が練習中の28日午後10時30分（米現地時間）だった。洪監督には午後8時30分にオンライン会議で鄭会長から辞意が伝えられた。続いて午後9時に選手代表団が参加した席で鄭会長は自身の辞意を伝えた。この席では今回のW杯選手団褒賞計画に関する話もあった。

洪監督は「選手団内部に動揺する雰囲気があるのか」という質問に「問題ないようだ。これまでやってきた通り着実に準備していく姿が今日も見られた」とし「選手たちの動揺は感じられなかった」と伝えた。今回のW杯グループリーグ第1、2戦が開催されるメキシコ・グアダラハラの高地帯への適応力を高めるため、韓国代表は海抜1460メートルのソルトレークシティーで事前キャンプをしながら準備を進めている。

代表チームは31日午前10時（日本時間）、ソルトレークシティーのブリガムヤング大学サウスフィールドでトリニダードトバゴと評価試合を行う。トリニダードトバゴは国際サッカー連盟（FIFA）ランキング102位だ。韓国（25位）と比べてかなり低い。今回のW杯本大会にも出場しない。洪監督はトリニダードトバゴ戦でイェンス・カストロップ（メンヒェングラートバッハ）のウィングバックをテストする。洪監督は「明日は（カストロップが）先発出場する。この選手の長所を生かせる方法を探して、その部分を注文する考え」と話した。

昨年、代表チームのMFでは合格点を受けられなかったカストロップは今季、所属チームでウィングバックで活躍した。洪監督は「（左ウィングバックに）カストロップと李太錫（イ・テソク、ウィーン）の2人がいるが、全く違うスタイル」とし「状況によって選手の起用が変わるだろうが、イェンスの長所を一度生かしてみる良い機会になると思う」と語った。足首を痛めて2カ月以上もリハビリをしてきたMF黄仁範（ファン・インボム、フェイエノールト）も交代で投入される予定だ。

Kリーグ1の江原（カンウォン）FCでプレーするセンターバックで、今回のW杯最終メンバーに抜てきされたイ・ギヒョクもスリーバックの一員として先発出場すると、洪監督は予告した。FWのうち所属チームで競技力が最も良かった呉賢揆（オ・ヒョンギュ、ベシクタシュ）は筋肉を軽く痛めた。韓国代表はトリニダードトバゴ、エルサルバドル（6月4日午前10時）と順に評価試合を行った後、グアダラハラに移動する。その後は評価試合なく、チェコ代表とのグループリーグ第1戦に臨む。