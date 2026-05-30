台湾メディアのETtodayは26日、日本を訪れた台湾人女性が現地の女性に写真を撮ってもらったところ大失敗したと伝えた。

記事は、「旅行先では通行人に写真撮影を頼む人も少なくない」とした上で、SNS・Threads（スレッズ）の投稿を紹介した。投稿者の女性によると、道後温泉を訪れた際に近くにいた日本人女性に声を掛け、写真撮影を頼んだ。

ところが、撮ってもらった2枚の写真の構図はいずれも大きく傾いていた。女性は実際に写真をアップして「撮ってもらったのは1枚目と2枚目。これ本気なの？ガチで斜めってるんだけど（泣）」とつづった。

女性は最初は「まあいいか」と思っていたというが、後からじわじわ「なんでこうなるの？」という思いが湧いてきたといい、確認待ちをしていた相手の女性に「ちょっと斜めになっているので、真っ直ぐ撮ってもらえますか？」と取り直しを依頼。すると、3枚目はきれいに撮ってもらえたという。

女性は、「じゃあ最初の2枚はわざと斜めに撮ってたの？って思って面白かった（笑）」と記している。

この投稿に、他のユーザーからは「日本人の撮影スキルはそこそこ」「日本人の撮り方って本当に独特だよね」「今まで出会ったアジア人の中で、写真撮影の失敗率が一番高いのは日本人」「前に日本人男性に撮ってもらったら、身長166センチなのに150センチみたいに撮られて倒れそうになった」「日本人女性に頼むと広角＋斜め写真になりがち。でもおじさんは意外と上手」といった声が上がった。

一方で、「これは日本式エモ写真だよ」「背景を入れるために斜めにしたんじゃない？」「斜めの構図を試したかったのかも。そういう撮り方もあるし」「日本人は人と風景の一体感を重視するんだよ」「むしろ1枚目と2枚目の方が雰囲気があって私は好き。脚も長く見える」など、高く評価するコメントも寄せられたという。

このほか、「韓国人か若い台湾人女性に頼めば、基本ハズレは少ない」「撮影の上手さは、韓国女性＞韓国男性＞台湾女性＞台湾男性＞日本女性＞日本男性かな。カップルに頼むのが一番。少なくとも訓練されてる」「金鱗湖で韓国女性に頼んだら、光の方向やポーズ、立ち位置まで指導してくれて、たくさん撮ってくれた上に褒めまくってくれて、まるでモデル気分だった」といったコメントが寄せられたという。（翻訳・編集/北田）