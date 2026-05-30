A.B.C-Z橋本良亮「加工エグい」5人で撮影した昔のプリクラ公開「オーラすごい」「貴重」と反響
【モデルプレス＝2026/05/30】A.B.C-Zの公式X（旧Twitter）が、5月28日に更新された。橋本良亮が過去のプリクラを公開し、話題を集めている。
【写真】STARTOアイドル「オーラすごい」脱退メンバー含めた昔のプリクラ
橋本は「俺はA.B.C-Zが大好き」と記すとともに「昔みんなでプリクラ撮った時 ＃加工エグい」と添え、プリクラが表示された画面の写真を投稿。プリクラには、2023年12月21日をもってグループから脱退し現在はタレントとして活動する河合郁人を含む5人が、それぞれ思い思いの表情を浮かべ、顔を寄せ合う姿が収められている。
この投稿は「みんなイケメンで可愛い」「ビジュ強すぎ」「エモい」「オーラすごい」「貴重なプリクラありがとう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】STARTOアイドル「オーラすごい」脱退メンバー含めた昔のプリクラ
◆橋本良亮、過去のプリクラ披露
橋本は「俺はA.B.C-Zが大好き」と記すとともに「昔みんなでプリクラ撮った時 ＃加工エグい」と添え、プリクラが表示された画面の写真を投稿。プリクラには、2023年12月21日をもってグループから脱退し現在はタレントとして活動する河合郁人を含む5人が、それぞれ思い思いの表情を浮かべ、顔を寄せ合う姿が収められている。
◆橋本良亮が公開したプリクラに「ビジュ強すぎ」と反響
この投稿は「みんなイケメンで可愛い」「ビジュ強すぎ」「エモい」「オーラすごい」「貴重なプリクラありがとう」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
俺はA.B.C-Zが大好き— A.B.C-Z (えーびーしーずぃー) (@abcz_official) May 28, 2026
昔みんなでプリクラ撮った時?#加工エグい
はし pic.twitter.com/ebcAP26s9a
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