エリート建築士の夫と5歳の息子を持ちながら、不倫を続ける“シタ妻”。愛人の正妻を陥れようと“行き過ぎた行動”に出た結果、「余計なことしやがって」と愛人に激怒される修羅場を迎えた。

【映像】愛人にブチギレられ泣き崩れる美月（桜井日奈子）

5月29日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）の第6話が放送された。大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）は、悪性腫瘍の転移で「余命約3ヶ月」の宣告を受け、必死に病魔と闘っていた。その一方で、妻の美月（桜井日奈子）は愛人の砂山ケンジ（高橋光臣）と一緒になるため、葵の死亡保険金1億円を総取りしようと目論むが、葵らの抵抗にあい雲行きが怪しくなる。

さらに、ケンジが正妻である明菜（映美くらら）と別れる気配がないことに業を煮やした美月は、明菜の会社などに誹謗中傷メールを送りつけるという暴挙に出た。

この行き過ぎた行動について、明菜はケンジに印刷したメールの書類を突きつけ、「これ、あの子でしょ」と冷静に問い詰める。「知らねえよ」とシラを切るケンジだが、明菜は「お父様のほうにも同じものが送られてきたらしいけど。あの子か、私との結婚生活か、もうどちらか選びなさい。あなたが選ばないなら、私が選ぶから」と言い渡した。

その後、美月が働くカフェにケンジが現れる。事情を知らない美月は、バックヤードで「ケンちゃん会いたかった」と甘えて抱きつき、暮らしている葵の実家の愚痴を並べるが、ケンジは「ごちゃごちゃうるせえんだよ、バカ女！余計なことしやがって」と、書類を投げつけて声を荒らげた。

「ケンちゃんのためを思って……」と弁明する美月に対し、ケンジは「1億手に入れたら会ってやる。それまで二度と俺の前に顔出すんじゃねえ」と冷酷に突き放す。さらに、かつて自身が美月に与えたネックレスを強引に引きちぎってしまった。自らの暴走が招いた結果に、美月は床に崩れ落ちて泣き崩れ、帰り道で1人「どうしたらいいの……」と絶望するが、刑務所から出所した実の母親である加納彩美（筒井真理子）に電話をかけるのだった。

国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化した『余命3ヶ月のサレ夫』。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り絶望しながらも、愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいく姿を描く。