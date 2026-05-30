フジテレビの三上真奈アナウンサー（37）が29日、自身のインスタグラムを更新。後輩アナウンサーとのツーショットを公開した。

今月18日の投稿で、第1子出産を報告した三上アナ。その後、初めての投稿で「産前、久しぶりに会えた日」とつづり、元フジテレビでフリーの永島優美アナウンサーとの再会ショットを披露した。

「いつだって私の想いや決めたことを全力応援してくれるチアガール永島さん いつも寄り添ってくれてありがとう」とつづった。

この投稿に、ファンからは「大好きなお二人さん」「素敵な関係ですね」「神々しいツーショットです」「最高のふたり」「めっちゃ素敵」「産後の母子ともに健康なところを見たいなあ」などのコメントが寄せられている。

三上アナは今月18日に「私ごとで恐縮ですが先日、第一子が誕生しました」と第1子出産を報告。周囲への感謝をつづり、「たくさんの愛を注いで、これから始まる新しい日々を大切に過ごしていきます！」と記した。

三上アナは2013年にフジテレビ入社。永島アナは14年入社の1年後輩となる。