【男性が選んだ】「唇が魅力的な20代女性俳優」ランキング！ 2位「浜辺美波」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月22〜27日の期間、全国10〜60代の男性229人を対象に、20代俳優に関するアンケートを実施しました。その中から、「唇が魅力的な20代女性俳優」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、上品な口元が印象的な浜辺美波さん。確かな演技で評価を集める実力派俳優です。映画『君の膵臓をたべたい』で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、2024年には『ゴジラ-1.0』で優秀主演女優賞、『シン・仮面ライダー』では優秀助演女優賞と、ダブル受賞しました。セリフを紡ぐ魅力的な唇の動きも美しく、高い表現力で数多くの栄誉に輝く日本を代表する俳優の一人です。
▼回答者コメント
「綺麗で色っぽい口をしている。可愛さも兼ね備えている」（20代男性／東京都）
「唇の形が整っていて上品で、厚すぎず薄すぎないバランスの良さが魅力的だと感じました。自然な血色感があり、笑ったときの口元も柔らかい印象で全体の雰囲気をより良く見せていると思います」（20代男性／沖縄県）
「かわいくて、綺麗でいて、顔の肌が透明感あるからです」（10代男性／大阪府）
1位に輝いたのは今田美桜さんです。1997年生まれの俳優で、映画界でも輝かしい実績を残しています。『東京リベンジャーズ』や『わたしの幸せな結婚』などのヒット作に出演し、日本アカデミー賞新人俳優賞やエランドール賞新人賞を獲得しました。2026年の第34回橋田賞を受賞するなど、確かな演技力で高く評価されています。ぽってりとした魅力的な唇も印象的で、多くのファンを惹きつけています。
▼回答者コメント
「程よい厚みとぷっくり感で非常にバランスが良いので、魅力的だと思うからです」（60代男性／愛知県）
「上下の唇にしっかりとした厚みがあり、特に下唇の中央にボリュームがあるため、非常に健康的で瑞々しい印象を感じたから」（50代男性／京都府）
「ぷっくりとした肉厚な質感と、キュートな形が魅力的。健康的な血色感があり、笑った時に広がる口元が顔全体の華やかさを一段と引き立てている。意志の強さと愛らしさを同時に感じさせる、目を引くパーツ」（60代男性／大阪府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
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2位：浜辺美波／35票
2位は、上品な口元が印象的な浜辺美波さん。確かな演技で評価を集める実力派俳優です。映画『君の膵臓をたべたい』で日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、2024年には『ゴジラ-1.0』で優秀主演女優賞、『シン・仮面ライダー』では優秀助演女優賞と、ダブル受賞しました。セリフを紡ぐ魅力的な唇の動きも美しく、高い表現力で数多くの栄誉に輝く日本を代表する俳優の一人です。
「綺麗で色っぽい口をしている。可愛さも兼ね備えている」（20代男性／東京都）
「唇の形が整っていて上品で、厚すぎず薄すぎないバランスの良さが魅力的だと感じました。自然な血色感があり、笑ったときの口元も柔らかい印象で全体の雰囲気をより良く見せていると思います」（20代男性／沖縄県）
「かわいくて、綺麗でいて、顔の肌が透明感あるからです」（10代男性／大阪府）
1位：今田美桜／72票
1位に輝いたのは今田美桜さんです。1997年生まれの俳優で、映画界でも輝かしい実績を残しています。『東京リベンジャーズ』や『わたしの幸せな結婚』などのヒット作に出演し、日本アカデミー賞新人俳優賞やエランドール賞新人賞を獲得しました。2026年の第34回橋田賞を受賞するなど、確かな演技力で高く評価されています。ぽってりとした魅力的な唇も印象的で、多くのファンを惹きつけています。
▼回答者コメント
「程よい厚みとぷっくり感で非常にバランスが良いので、魅力的だと思うからです」（60代男性／愛知県）
「上下の唇にしっかりとした厚みがあり、特に下唇の中央にボリュームがあるため、非常に健康的で瑞々しい印象を感じたから」（50代男性／京都府）
「ぷっくりとした肉厚な質感と、キュートな形が魅力的。健康的な血色感があり、笑った時に広がる口元が顔全体の華やかさを一段と引き立てている。意志の強さと愛らしさを同時に感じさせる、目を引くパーツ」（60代男性／大阪府）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです.最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)