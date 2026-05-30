お笑いコンビ、ナイツ土屋伸之（47）が30日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）を欠席した。

通常はナイツの時事漫才でスタートするが、この日は塙宣之のあいさつでスタート。アシスタントの同局出水麻衣アナウンサーと登場し「バッタバタでございまして。急きょ二人という」と土屋の不在を伝えた。

塙によると、土屋の欠席は放送直前に決まり「言ったら来たんですよ」とスタジオにも到着していたと説明。「さっきまでいたんですけど、声が全く出ないって」と事情を語り、「これは無理だなということで。大事を取ってお休みにさせていただきまして」と報告した。

前日はお笑いライブで漫才を5本披露しており、塙は「1本目、2本目とやるたびに（土屋の）声が出なくなっていくんですよ」と苦笑い。「最後は歌を歌わせなきゃいけない。土屋に。昨日は井上陽水さんの『夢の中へ』だったんですけど、どんどんどんどん『フフッフー』の声が出なくなって。最後『声出てねえなお前！』って。全然漫才の意図と違うツッコミやったりするぐらい声が出なくなっちゃったのよ」と振り返った。

土屋がのどを痛めた理由については「風邪ではないんです」と心当たりがあるようで、「原因が一つあるんです。それは何かと言うと、木曜日に『ビバ・ラ・ジオ』って東京ドームの中で聞けるラジオやったの。その日2本やってますから、ラジオ」と立て続けにラジオの仕事が続いたと説明。「『ビバリー（昼ズ）』『ラジオショー』やって『ビバ・ラ・ジオ』やってるでしょ？そこでねづっちと一緒だったの。土屋とねづっちって組み合わせちゃダメなの。盛り上がっちゃうから」とあきれた様子で語った。

その時の状況についても「しかも『お酒飲みながらでいいですよ』って。カメラ映るわけじゃないから。だからビールとかハイボールとか飲みながら、ずっと謎かけして。『うまーい！』とか『ねづっちさすが！』とか言ってはしゃぎ過ぎちゃって。それで声飛んじゃったんだよ、あれ。楽しくなちゃったの」と話していた。