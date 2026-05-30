『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』本日30日開幕！ 『ユニバーサル・クールジャパン 2026』のフィナーレ
ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは5月30日、物語を歩いてたどる『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』、新テーマ・レストラン『葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜』、物語に入り込む超スリル体験『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の魔物と馬車の旅〜』が開幕する。
好評開催中『ユニバーサル・クールジャパン 2026』のフィナーレを飾るアトラクション。先だって29日には、「葬送のフリーレン」出演声優のフリーレン役：種崎 敦美さん、ヒンメル役：岡本 信彦さんが先行体験。オープニング・セレモニーでその感想を語った。（※種崎さんの崎の漢字正式表記は立つ崎（たつさき））
『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』は、物語を歩いてたどる、ストーリーテリング型ウォークスルー・アトラクション『ユニバーサル・ストーリー・ウォーク』第一弾として誕生。全身を包まれる巨大スクリーンと立体サウンドの融合で、フリーレンの世界に生身で入り込める。
と種崎さん。「ストーリー・ウォーク」では魔法都市オイサーストに到着した旅人として、フリーレン一行に出会い大切な旅の思い出を追体験できる。岡本さんも、
と、忘れられない冒険の記憶に全身でひたった様子。
セレモニーの前には新テーマ・レストラン『葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜』での試食もしたというお二人。「食いしん坊なので全種類いただきました」という岡本さんのお気に入りは「フリーレンのビーフプレート 〜赤ワイン香るデミグラスソース〜」。お肉が「まあおいしくて、やわらかくてホロホロでした！」。
種崎さんは「フェルンの髪飾りなのかな、とか、魔法で作業したカボチャだな〜とか、細部まで素敵でした」と、レストランこだわりの内装もつぶさに観察。フリーレンのコースターがついている「花香るフリーレンのホワイトソーダ」は、「蒼月草カラーで、飲んだら爽やかな風が吹きました」と、自身が演じるフリーレンの佇まいを感じたそう。
「こんなに楽しいものが世界にはまだあるんだ！って感じ」（岡本さん）、「ストーリーにあわせたライドの動きをしっかり堪能しました」（種崎さん）と『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の魔物と馬車の旅〜』でもエキサイティングな「超臨場」体験を駆け抜けた。
『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』
『葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜』
『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の魔物と馬車の旅〜』
開催期間：2026年5月30日（土）〜2027年1月11日（月）
https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/universal-cool-japan-2026/frieren
好評開催中『ユニバーサル・クールジャパン 2026』のフィナーレを飾るアトラクション。先だって29日には、「葬送のフリーレン」出演声優のフリーレン役：種崎 敦美さん、ヒンメル役：岡本 信彦さんが先行体験。オープニング・セレモニーでその感想を語った。（※種崎さんの崎の漢字正式表記は立つ崎（たつさき））
『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』は、物語を歩いてたどる、ストーリーテリング型ウォークスルー・アトラクション『ユニバーサル・ストーリー・ウォーク』第一弾として誕生。全身を包まれる巨大スクリーンと立体サウンドの融合で、フリーレンの世界に生身で入り込める。
「フリーレンたちと同じ空間にいる感動はもちろん、フェルンが打ち抜いた一番岩とのリアルな距離を感じた瞬間、きれいな花畑を出す魔法をフリーレンが見せてくれた瞬間、泣きそうになる瞬間がたくさんありました！フリーレンの世界に入り込んで目と耳と五感が全部喜んでました」
と種崎さん。「ストーリー・ウォーク」では魔法都市オイサーストに到着した旅人として、フリーレン一行に出会い大切な旅の思い出を追体験できる。岡本さんも、
「アトラクションに入った瞬間から、アニメで見た街並みや風景なんです。フリーレンたちと出会うシーンでは、僕たちと背丈も一緒なシュタルクを見て、すぐそこにいる！フリーレンたちと一緒に生きている！と感じました。ヒンメルの像も花畑を出す魔法もきれいすぎて、感嘆の声しか出なくて」
と、忘れられない冒険の記憶に全身でひたった様子。
セレモニーの前には新テーマ・レストラン『葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜』での試食もしたというお二人。「食いしん坊なので全種類いただきました」という岡本さんのお気に入りは「フリーレンのビーフプレート 〜赤ワイン香るデミグラスソース〜」。お肉が「まあおいしくて、やわらかくてホロホロでした！」。
種崎さんは「フェルンの髪飾りなのかな、とか、魔法で作業したカボチャだな〜とか、細部まで素敵でした」と、レストランこだわりの内装もつぶさに観察。フリーレンのコースターがついている「花香るフリーレンのホワイトソーダ」は、「蒼月草カラーで、飲んだら爽やかな風が吹きました」と、自身が演じるフリーレンの佇まいを感じたそう。
「こんなに楽しいものが世界にはまだあるんだ！って感じ」（岡本さん）、「ストーリーにあわせたライドの動きをしっかり堪能しました」（種崎さん）と『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の魔物と馬車の旅〜』でもエキサイティングな「超臨場」体験を駆け抜けた。
「葬送のフリーレンの世界を全身で感じることができる場所です。作品好きな方には、絶対に体験してほしいですし、まだ触れたことない方も、まずはここから触れていただけたら嬉しいです。目と耳と舌と五感全部で楽しんでいただけたら」（種崎さん）
「こんな体験の仕方がまだ残ってたのか！と、ファンの方は間違いなく楽しめると思います。葬送のフリーレンってどんなだろうと思ってる方、まずここに来てもらえたら、その魅力がわかると思います。ぜひ来てください」（岡本さん）
『葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜』
『葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜』
『葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の魔物と馬車の旅〜』
開催期間：2026年5月30日（土）〜2027年1月11日（月）
https://www.usj.co.jp/web/ja/jp/events/universal-cool-japan-2026/frieren