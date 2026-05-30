杉浦悠太が薄氷の決勝進出 石川遼は予選落ち 米男子下部ツアー
＜UNCヘルス選手権 2日目◇29日◇ローリーCC（ノースカロライナ州）◇7133ヤード・パー70＞米男子下部コーン・フェリーツアーは、第2ラウンドが終了した。
【写真】石川遼の独特すぎる練習法“竹ぼうき素振り”
初日109位と出遅れた杉浦悠太は、6バーディ・3ボギーの「67」と伸ばし、トータル1アンダー・53位タイまで浮上。カットライン上ながら、2試合連続の予選通過を果たした。66位からスタートした石川遼は、2バーディ・3ボギーの「71」で後退。トータル1オーバー・88位タイで、決勝進出に2打及ばなかった。首位はトータル13アンダーのジェレミー・パウル（ドイツ）。2打差の2位にアルバロ・オルティス（メキシコ）が続く。賞金総額は100万ドル（約1億5900万円）、優勝者には18万ドル（約2860万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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