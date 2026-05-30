石川遼は「71」と落とし予選通過ならず。（撮影：GettyImages）

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＜UNCヘルス選手権 2日目◇29日◇ローリーCC（ノースカロライナ州）◇7133ヤード・パー70＞米男子下部コーン・フェリーツアーは、第2ラウンドが終了した。

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初日109位と出遅れた杉浦悠太は、6バーディ・3ボギーの「67」と伸ばし、トータル1アンダー・53位タイまで浮上。カットライン上ながら、2試合連続の予選通過を果たした。66位からスタートした石川遼は、2バーディ・3ボギーの「71」で後退。トータル1オーバー・88位タイで、決勝進出に2打及ばなかった。首位はトータル13アンダーのジェレミー・パウル（ドイツ）。2打差の2位にアルバロ・オルティス（メキシコ）が続く。賞金総額は100万ドル（約1億5900万円）、優勝者には18万ドル（約2860万円）が贈られる。
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