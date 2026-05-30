SNSアプリの「Snapchat」を運営するSnapが「ディスプレイ付きARスマートグラス」を2500ドル（約40万円※）で投入すると報じられています。

※1ドル＝約159.5円で換算（2026年5月28日現在）

ニュースレターのSourcesは、Snapが近いうちにアップデートされた「Spectacles AR」スマートグラスを披露し、秋に一般発売されると4月に報じていました。そして今週、海外メディアのUploadVRは、このARスマートグラスの目標価格が2500ドルになると伝えたのです。

Snapは6月に開催される「Augmented World Expo」のイベントで、基調講演を予定しており、そこでARスマートグラスを正式に発表する可能性が高そうです。

グーグルからは「Android XR」を搭載したオーディオグラスが2026年秋に、ディスプレイ搭載モデルが2027年に登場する予定ですが、SnapのARスマートグラスはそれより前に発売されることになりそうです。

拡張現実向けに特化したSpectacles ARが、どの程度の完成度で登場するのかに注目です。

Source: 9to5Google

Image: Snap

The post Snap、約40万円の新型ARスマートグラスを6月に発表か？ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.