◆なぜ優秀なマネジャーは「自分の経験」を捨てるのか？ 部下の報連相を引き出す意外な傾聴術

部下が動かない、Z世代との距離感がつかめない……そんな悩みを解決するのが、ソフトバンクで「汐留の母」と呼ばれた澤田清恵 著『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』だ。生身のリーダーに求められる最強の武器は、生成AIには代替できない「コミュ力（共感力）」。同書をベースに、表面的なテクニックではなく、心・技・体を整え、信頼で組織を動かすための実践的ノウハウを紹介しよう。

共感力を深めるセオリー

自分の「前提」を脇に置く技術

部下の相談に乗っているとき、心の中で「普通はこうするべきだ」「自分の若い頃はこうだった」という考えが浮かび、無意識に相手を型に当てはめて見てしまうことはありませんか？

マネジメントにおいて、真の共感力を発揮するためには、自分自身の固定観念を一度リセットする姿勢が求められます。今回は、共感力を高めるための2つ目のセオリー、「自分の『前提』を脇に置き、相手の『前提』に立って聴く」ことの重要性についてお伝えします。

私たちの判断を曇らせる

「無意識の偏見」とは？

誰しも、自分では意識していない独自の思い込みを持っているものです。これを心理学では「アンコンシャス・バイアス（無意識の偏見）」と呼びます。ビジネスや日常生活のなかで、私たちは無意識に次のような決めつけをしていないでしょうか？

●「血液型がA型だから几帳面に違いない」

●「九州出身ならお酒が強いはずだ」

●「育児は女性がメインで担うべきだ」

●「男なら仕事優先が当たり前だ」

●「育休を取得する男性は、出世欲がないのではないか」

これらはあくまで一例ですが、こうした「○○だからこうあるべき」という色眼鏡を通して相手を見てしまうと、部下が発信している小さなSOSや本音を見落とす原因となります。

バイアスは「悪」ではないが「自覚」が必要

ここで誤解してはいけないのが、アンコンシャス・バイアスそのものが「悪」ではないということです。実は、このバイアスの背景には、過去の経験から素早く状況を判断し、自分を守ろうとする人間本来の本能的な働きがあります。

大切なのは、バイアスを完全に消し去ることではなく、「自分にもこうした偏見や思い込みがあるのだな」と客観的に気づくことです。

相手の「前提」に立って聴くメリット

部下の話を聴く際、「自分の前提（バイアス）」をいったん脇に置いてみてください。そして、「この部下にとっての前提は何だろう？」と想像しながら耳を傾けるのです。

自分の価値観を押し付けずに聴くことで、部下は「自分のことを正しく理解しようとしてくれている」という安心感を抱きます。その安心感こそが、報告・連絡・相談の質を高め、組織としてのミスを未然に防ぐ土台となります。

「自分は今、偏った見方をしていないか？」と自問自答する習慣を持つこと。その誠実な姿勢が、部下との信頼関係をより深いものへと変えていくはずです。

※本稿は、『伝え方ひとつで部下が動き出す 上司の「コミュ力」大全』（ダイヤモンド社）をもとに作成しました。