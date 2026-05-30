「膨らんで見えた」100円玉　自販機・両替機・クレーンゲーム・精算機でも使えず…「うちにもある」の声

自販機に入れても、ゲームセンターの機械に入れても、そのたびに弾き出されてしまう100円玉。「これはエラーコインでしょうか」とある女性がThreadsに投稿したところ、「昭和47〜52年製に多い」「うちにもある」と共感の声が集まり、460件のいいねを集めました。



【写真】使えなかった100円玉…たしかに膨らんでいるようにも見えます

投稿主は日常のひとコマをSNSで発信している、guchico.3さん（@guchico.3）。入手した時期は特に覚えていないといいますが、ほかの100円玉と比べると「膨らんで見えた」のだそう。実際に使おうとしたのは、自販機、ゲームセンターの10円両替機とクレーンゲーム機、スーパーの自動精算機の4カ所。いずれも弾き出されてしまいました。



コメント欄では原因を推測する声が多く集まりました。長年使われるうちに側面のギザギザが摩耗し、重量も軽くなることで、最近の自販機のセンサーに弾かれてしまうのではないかというもの。「昭和47〜52年の100円硬貨でよく見かけます」という指摘もありました。中には「銀行に持っていったら偽物かもと言われた」という体験談も寄せられています。



最終的に投稿主さんは、「エラーコインのような価値はないと思ったので、月謝を支払う際に使用しました」と話しています。