金子駆大が1差2位で決勝に進出 星野陸也、桂川有人も予選通過
＜オーストリア・アルペン・オープン 2日目◇29日◇キッツビュール・シュヴァルツゼーGC（オーストリア）◇6822ヤード・パー70＞DPワールド（欧州）ツアーの第2ラウンドが終了した。
【動画】金子駆大、華麗なショット・イン・イーグルの瞬間
先週自己最高となる2位になった金子駆大が、今週も好調を維持している。9位で初日を終えると、第2ラウンドも6バーディ・1ボギーで連日の「65」を記録。首位と1打差のトータル10アンダー・2位タイで決勝ラウンドに進んだ。初日83位の星野陸也は7バーディ・3ボギーの「66」をマーク。トータル4アンダーまで伸ばし、42位タイまで浮上した。桂川有人も「69」と1つ伸ばし、カットライン上のトータル3アンダー・56位タイで予選を通過した。トータル11アンダーのアンドリュー・ジョンストン（イングランド）が首位。1打差の2位には金子のほか、ラファ・カブレラ・ベロ（スペイン）、カルム・ヒル（スコットランド）が続く。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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